Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi vurgusu
Galatasaray, 17 Mayıs 2000'de kazandığı UEFA Avrupa Ligi zaferinin yıl dönümünü anmak amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcı antrenörler Hasan Şaş, Ümit Davala ve Claudio Taffarel'in açıklamalar yaptığı toplantı keyifli geçti. Terim ve Şaş, hedeflerinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu vurguladı.
Fatih Terim, "Mutlaka UEFA Kupası'ndan daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz ve Allah nasip ederse de bunu başaracağız. Yenileden UEFA Kupası'nı kazanmak kolay değil, bunu yapan ekibin hepsini de tek tek bir kez daha tebrik ediyorum. O gün veriğim beyanat şuydu. Sonradan anlayacağız bunun ne kadar önemli olduğunu demiştim. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. O gün emeği geçen tüm futbolcularımı kutluyorum. Hepsi aslan gibi oynadılar. Yedek kalan da oynamayan da bunu iyi karşılayıp ortak hareket ettiler. İyi yaptıklarımızı unutmamalıyız ama bundan daha iyisini yapmalıyız, yapacağız" diye konuştu.
Hasan Şaş ise, "Galatasaray'ın UEFA Kupası var, Süper Kupası var, sırada neden Şampiyonlar Ligi olmasın? Benim için en büyük hayal ve hedef Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var hedefimizde. Süper Kupa var. Ben içimde böyle bir umut yaşıyorum. İnşallah da gelecek." ifadelerini kullandı.
Claudio Taffarel ise, "Galatasaray tarihinin en önemli gününü yaşıyoruz. UEFA Kupası'nı kazanmamız tesadüf değildi, çok iyi bir teknik direktörümüz ve harika futbolcularımız vardı. Ben, UEFA Kupası final maçı sırasında bir kaleci olarak üzerime düşeni yaptım" dedi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle