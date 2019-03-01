Fatih Öztürk sezon sonu Galatasaray'da
Aslanın devre arasında istediği Fatih Öztürk 6 ay rötarlı da olsa sarı kırmızılı formayı giymeye artık çok yakın... 32 yaşındaki eldiven, dün Akhisar’da kadro dışı bırakılırken, sezon sonu Galatasaray’a katılacak.
Galatasaray’ın Emre Taşdemir ile birlikte ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak alamadığı kaleci Fatih Öztürk, kulübü Akhisarspor ile yollarını ayrıma noktasına geldi. Zira tecrübeli kaleci dün Akhisarspor’da kadro dışı bırakıldı. Sezon sonunda kontratı bitip boşa çıkacak olan Öztürk’ün mayıs ayında imzayı atması için geri sayıma geçildi.
28 MAÇTA OYNADI
Hürriyet 8 Ocak’ta Galatasaray’ın Fatih Öztürk’ü de kadrosuna katmak istediğini duyururken, sarı kırmızılıların ‘Bonservis sorununu çöz ve imzayı at’ ifadesi kullandığı tecrübeli kaleciyi kulübü Akhisarspor bırakmamıştı. Ligin son sırasında yer alan yeşil siyahlıların yeni sözleşme talebini reddeden 32 yaşındaki kaleciye teklifler de gelmeye başladı. Ancak sezon sonunda bonservisini eline alacak olan Fatih’in gelen tekliflere olumsuz yanıt verdiği ve Galatasaray’a imza atacağı ifade edildi. Tecrübeli kaleci bu sezon 28 maçta oynadı.
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