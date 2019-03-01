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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.03.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Fatih Öztürk sezon sonu Galatasaray'da

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Fatih Öztürk sezon sonu Galatasaray'da

Aslanın devre arasında istediği Fatih Öztürk 6 ay rötarlı da olsa sarı kırmızılı formayı giymeye artık çok yakın... 32 yaşındaki eldiven, dün Akhisar’da kadro dışı bırakılırken, sezon sonu Galatasaray’a katılacak.

Galatasaray’ın Emre Taşdemir ile birlikte ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak alamadığı kaleci Fatih Öztürk, kulübü Akhisarspor ile yollarını ayrıma noktasına geldi. Zira tecrübeli kaleci dün Akhisarspor’da kadro dışı bırakıldı. Sezon sonunda kontratı bitip boşa çıkacak olan Öztürk’ün mayıs ayında imzayı atması için geri sayıma geçildi.

28 MAÇTA OYNADI

Hürriyet 8 Ocak’ta Galatasaray’ın Fatih Öztürk’ü de kadrosuna katmak istediğini duyururken, sarı kırmızılıların ‘Bonservis sorununu çöz ve imzayı at’ ifadesi kullandığı tecrübeli kaleciyi kulübü Akhisarspor bırakmamıştı. Ligin son sırasında yer alan yeşil siyahlıların yeni sözleşme talebini reddeden 32 yaşındaki kaleciye teklifler de gelmeye başladı. Ancak sezon sonunda bonservisini eline alacak olan Fatih’in gelen tekliflere olumsuz yanıt verdiği ve Galatasaray’a imza atacağı ifade edildi. Tecrübeli kaleci bu sezon 28 maçta oynadı.

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