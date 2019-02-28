Akhisarspor yine kupaya oynuyor!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Akhisarspor, Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. İlk maçta da rakibi karşısında 3-1'lik galibiyet elde eden Akigolar, yarı finalde Trabzonspor'u eleyen Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Son kupa şampiyonu Ege temsilcisinin gollerini 18. dakikada Helder Barbosa, ve 84'te Josue kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü ise Koita'dan geldi. Karşılaşmanın sonunda Elvis Manu kırmızı kart gördü. Yarı finalde ilk maçlar 2, 3 ya da 4 Nisan'da, rövanşlar ise 23, 24 veya 25 Nisan'da oynanacak. İlk maçlarda Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u, Ümraniyespor ise Akhisarspor'u konuk edecek.
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Metin, Murat Ergin Gözütok
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Veysel Sarı, Josue Sa, Ben Youssef, Karim Hafez, Tarkan Serbest (Dk. 81 Perica), Pavelka, Hajradinovic (Dk. 67 İlhan Depe), Khalili (Dk. 74 Sadiku), Trezeguet, Koita
Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru (Dk. 82 Caner Osmanpaşa), Musa Nizam, Cocalic, Kadir Keleş, Rotman, Serginho, Regattin (Dk. 59 Onur Ayık), Josue, Barbosa, Cikalleshi (Dk. 67 Manu)
Goller: Dk. 18 Barbosa, Dk. 84 Serginho (Akhisarspor), Dk. 37 Koita (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Manu (Maç bitiminde) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 57 Koita, Dk. 61 Veysel Sarı, Dk. 77 Pavelka, Dk. 83 Ben Youssef, Karim Hafez (Maç bitiminde) (Kasımpaşa), Dk. 69 Kadir Keleş, Dk. 74 Josue, Dk. 79 Musa Nizam (Akhisarspor)
GÜNÜN SÜRPRİZİ ÜMRANİYESPOR'DAN
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı.
Kupada bu turun sürprizini Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor gerçekleştirdi. Bir önceki turda Fenerbahçe'yi eleyen Ümraniyespor, çeyrek finalin ilk maçında Trabzonspor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Rövanşta rakibini 3-1 yenen Ümraniyespor, adını yarı finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Akhisarspor, Kasımpaşa'yı evinde 3-1, deplasmanda ise 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Kupayı en fazla kazanan takım olan Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u ilk maçta sahasında 2-0 yendi. Deplasmanda 4-2 kaybetmesine rağmen Galatasaray da yarı finalist oldu.
Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibi ise Evkur Yeni Malatyaspor oldu. Çeyrek finalde Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi ilk maçta 1-0 yendi, rövanşta ise aynı skorla rakibine mağlup oldu. Seri penaltı atışları sonucunda İzmir ekibini 5-3 yenen Evkur Yeni Malatyaspor, yarı finale çıktı.
Yarı finalde ilk maçlar 2, 3 ya da 4 Nisan'da, rövanşlar ise 23, 24 veya 25 Nisan'da oynanacak. İlk maçlarda Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u, Ümraniyespor ise Akhisarspor'u konuk edecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nın finali ise 16 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Akhisarspor, yarı finalde Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak.
69. dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest atışta Koita'nın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Lukac kontrol etti.
72. dakikada İlhan Depe'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı ortada Koita'nın penaltı noktası üzerinden kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.
75. dakikada Sadiku'dan aldığı pasla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın dar açıdan yaptığı sert vuruşta kaleci Lukac topu kornere çeldi.
78. dakikada Josue'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.
84. dakikada Akhisarspor mücadelede üstünlüğü tekrar ele geçirdi. Josue'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yerden kullandığı serbest atışta altıpasın önünde Serginho'nun şutunda kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesi yeterli olmadı ve top filelere gitti: 1-2
Mücadeleyi 2-1 kazanan Akhisarspor, kupada adını yarı finale yazdırdı.
Bu arada, maçın bitiş düdüğünün ardından Akhisarsporlu Elvis Manu ile Kasımpaşalı Karim Hafez arasında gerginlik yaşandı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, ilk anda 2 futbolcuya da sarı kart gösterdi. Daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu ekrandan izleyen hakem Kardeşler, rakibine tokat attığı gerekçesiyle Manu'ya direkt kırmızı kart gösterdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle