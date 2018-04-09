F.Bahçeli futbolcuların şampiyonluk umıudu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Ahmet ERCANLAR
09.04.2018 - 21:02, Son Güncelleme:

F.Bahçeli futbolcuların şampiyonluk umıudu

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F.Bahçeli futbolcuların şampiyonluk umıudu

Yarıştaki rakiplerinden daha kolay bir fikstüre sahip olduklarını düşünen sarı lacivertli futbolcular, “Ligde kalan 6 maçımızı kazanırsak, bu iş sonunda bize dönecek” diyor. F.Bahçelilere göre bundan sonraki en zorlu maçları Sivasspor ile...

Kayserispor ve Osmanlı maçlarında alınan galibiyetler Fenerbahçeli futbolcuların Spor Toto Süper Lig’e yönelik umutlarını artırdı.

Kendi aralarında ligin değerlendirmesini yapan sarı lacivertliler, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın önümüzdeki haftalarda mutlaka puan kaybedeceğini ve her maçı kazanmaları durumunda şampiyon olabileceklerini ifade ettiler.

Fenerbahçeli futbolcuları en çok ümitlendiren olay, Galatasaray’ın hem Medipol Başakşehir hem Beşiktaş’la oynayacak olması...

Son 6 maçın 4’ü Kadıköy’de

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin bu maçların dışında da puan kaybı yaşayacağını düşünen sarı lacivertliler, “Bu hafta Galatasaray, Başakşehir’le oynayacak. İki hafta sonra da Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşacak. Bu maçlardan çıkacak her sonuç bize yarayacak. Ligde kalan 6 maçımızı kazanırsak, bu iş en sonunda bize döner” diye konuştu. Fenerbahçe son 6 haftada sırasıyla Demir Grup Sivas, Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor, Karabükspor ve Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Bu maçların sadece 2’si (Sivas, Karabük) deplasmanda, diğerleri İstanbul’da...

G.Saray ve Beşiktaş yenilmişti Sarı lacivertli futbolculara göre bu fikstürde en zorlu maç bu hafta oynayacakları Sivasspor karşılaşması... Bu maçın kazanılması hâlinde zirve yarışında önemli bir engeli aşacaklarını düşünüyorlar. Kırmızı beyazlı takımın iç sahadaki başarılı grafiği bu düşünceyi doğruluyor. Sivasspor, evinde oynadığı son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken, Galatasaray ve Beşiktaş’ı 2-1’lik skorlarla devirdi. Öte yandan, Osmanlıspor karşılaşması sonrası 1 gün izin verilen Fenerbahçeli futbolcular, Sivasspor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak.

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