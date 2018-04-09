F.Bahçeli futbolcuların şampiyonluk umıudu
Yarıştaki rakiplerinden daha kolay bir fikstüre sahip olduklarını düşünen sarı lacivertli futbolcular, “Ligde kalan 6 maçımızı kazanırsak, bu iş sonunda bize dönecek” diyor. F.Bahçelilere göre bundan sonraki en zorlu maçları Sivasspor ile...
Kayserispor ve Osmanlı maçlarında alınan galibiyetler Fenerbahçeli futbolcuların Spor Toto Süper Lig’e yönelik umutlarını artırdı.
Kendi aralarında ligin değerlendirmesini yapan sarı lacivertliler, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın önümüzdeki haftalarda mutlaka puan kaybedeceğini ve her maçı kazanmaları durumunda şampiyon olabileceklerini ifade ettiler.
Fenerbahçeli futbolcuları en çok ümitlendiren olay, Galatasaray’ın hem Medipol Başakşehir hem Beşiktaş’la oynayacak olması...
Son 6 maçın 4’ü Kadıköy’de
Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin bu maçların dışında da puan kaybı yaşayacağını düşünen sarı lacivertliler, “Bu hafta Galatasaray, Başakşehir’le oynayacak. İki hafta sonra da Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşacak. Bu maçlardan çıkacak her sonuç bize yarayacak. Ligde kalan 6 maçımızı kazanırsak, bu iş en sonunda bize döner” diye konuştu. Fenerbahçe son 6 haftada sırasıyla Demir Grup Sivas, Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor, Karabükspor ve Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Bu maçların sadece 2’si (Sivas, Karabük) deplasmanda, diğerleri İstanbul’da...
G.Saray ve Beşiktaş yenilmişti Sarı lacivertli futbolculara göre bu fikstürde en zorlu maç bu hafta oynayacakları Sivasspor karşılaşması... Bu maçın kazanılması hâlinde zirve yarışında önemli bir engeli aşacaklarını düşünüyorlar. Kırmızı beyazlı takımın iç sahadaki başarılı grafiği bu düşünceyi doğruluyor. Sivasspor, evinde oynadığı son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken, Galatasaray ve Beşiktaş’ı 2-1’lik skorlarla devirdi. Öte yandan, Osmanlıspor karşılaşması sonrası 1 gün izin verilen Fenerbahçeli futbolcular, Sivasspor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak.
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