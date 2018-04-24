Es es sürprize izin vermedi
Herkesin küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor karşısında mutlak favori olarak gösterdiği Eskişehirspor Gaziantepspor maçında 3 puanı 4 golle kazandı. İçinde bulunduğu zor durum nedeni ile maça çıkıp çıkmayacağı son ana kadar netlik kazanmayan Gaziantepspor gecikmeli olarak sahadaki yerini aldı ve elinden gelen mücadeleyi verdi.
Gaziantepspor’un bu durumu Eskişehirsporlu futbolcularında maça konsantrasyonunu olumsuz şekilde etkiledi. İlk yarı boyunca erken gol bulmak adına oyun kurmakta zorlanan Eskişehirsporlu futbolcular golün gelmemesi neticesinde basit hatalar yapmaya başladılar. Neyse ki ilk yarının sonunda gelen gol Gaziantepsporlu futbolcuların direncinin kırılmasına ve Eskişehirspor’un rahatlamasına neden oldu.
Şimdi alınan bu üç puandan sonra Eskişehirspor kritik Samsun Denizli maçının sonucunu beklemeye başladı. Bu maçtan çıkacak sonuç küme düşecek üçüncü takımın belirlenmesi adına çok önemli. Bana sorarsanız Eskişehirspor açısından o maçtan çıkacak en kötü sonuç beraberlik çünkü averaj açısından iki takımdan da iyi durumdayız. Bir takımın yenilmesi demek kalan iki haftada Eskşehirspor hiç puan almasa bile bir galibiyet bir beraberliğe ihtiyaç duyması demek.
Tabi dilerim bu senaryolara hiç ihtiyaç duymamıza gerek kalmaz nasıl mı? Bu hafta oynayacağımız Boluspor maçından üç puan alarak bitime bir hafta kala işimizi bitiririz. Bu yüzden hiç hız kesmeden tam konsantre Boluspor maçına odaklanmalı ve Eskişehirspor’a ve büyük taraftarına yakışır şekilde bu işe Eskişehir’de son imzamızı atmalıyız.
Yılmaz Vural’ın finallerin hocası olarak nam yapmasında böyle kritik haftalarda elde ettiği başarılı sonuçlar önemli. İnanıyorumki bu hafta Yılmaz hoca önderliğinde sakat olan Ofoedu’nunda maça yetişmesiyle birlikte Eskişehirspor’un üzerine kara bulutların çöktüğü bu sezonu güzel bir sonuçla neticelendiririz.
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