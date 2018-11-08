Erwin Koeman: “Soldado 6 maç ceza alırken Belhanda’nın hiç ceza almaması inanılmaz”

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErwin Koeman: “Soldado 6 maç ceza alırken Belhanda’nın hiç ceza almaması inanılmaz”
GeriFutbol Erwin Koeman: “Soldado 6 maç ceza alırken Belhanda’nın hiç ceza almaması inanılmaz”
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
08.11.2018 - 22:35, Son Güncelleme:

Erwin Koeman: “Soldado 6 maç ceza alırken Belhanda’nın hiç ceza almaması inanılmaz”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erwin Koeman: “Soldado 6 maç ceza alırken Belhanda’nın hiç ceza almaması inanılmaz”

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, “Roberto 6 maç ceza alıyor. Nasıl oluyor da diğer oyuncu sıfır maçlık cezayla karşılaşıyor. Gerçekten inanılmaz. Birini mi katletti? Birini mi öldürdü Soldado, böyle ceza alıyor” diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe sahasında Anderlecht’i 2-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, kendileri için zor bir karşılaşma olduğunu ifade ederek, "Anderlecht teknik açıdan iyi işler ortaya koydu. Alper’in sakatlığı söz konusu oldu. Sakatlık olmasaydı oynayacaktı. O sakatlanınca farklı bir yol izledik. Maçın başında sorun yaşadık. Ama öyle olmasına rağmen Anderlecht’in net bir pozisyonu yok. Bakkali’nin pozisyonlar üretmesini engelledik. 90 dakika boyunca takım halinde mücadele ettik. Anderlecth bizden daha fazla topa sahip oluş olabilir ama biz daha iyi oynadık. İkinci yarı öz güvenli bir görüntü sergiledik. Orta sahalarımızın tamamının aynı anda hep birlikte öne çıkmaması gerekiyordu ve orta sahada 1 oyuncuyu geride bırakmaya çalıştık. Takım çalışmasından dolayı mutluyum. Cuma akşamında da iyi bir takım çalışması ortaya koyduk. Galip geldiğimiz için mutluyum” dedi.

“Soldado konusu inanılmaz”

Cezalar hakkında konuşan Koeman, “Soldado konusu inanılmaz. Birkaç kez Belhanda’nın Soldado’yu takip ettiğini, bir an kovaladığını gördük. Kafasını, dizini, dirseğini kullanıyor ve bunun karşısında sıfır maç ceza alıyor. Bu konuda adaleti sağlayacak kişi ben değilim. Ama görüntüleri gördük, onlar yalan mı söylüyor? Roberto 6 maç ceza alıyor. Nasıl oluyor da diğer oyuncu sıfır maçlık cezayla karşılaşıyor. Gerçekten inanılmaz. Birini mi katletti? Birini mi öldürdü Soldado, böyle ceza alıyor. Art arda Soldado’yu takip ettiğini gördük ve bu yüzden kavga başladı. 6 maçlık Soldado ne yapmış gerçekten gülünç. Bu adalet mi? Bana göre değil. Hakem hataları Galatasaray için öyle olabilir. Ben kendi takımıma ve futbola konsantre olmak istiyorum. Çünkü ben futbolu seviyorum. Ama bazen 4. hakemle tartışmalarınız oluyor. Ama bana göre normal bir şekilde oluyor onlara saygı duyuyorum. Hakemler olmasa futbol olmaz. Hatalar yapıyorlar, çok iyi şeyler de yapıyorlar ama hakemlerin işi gerçekten zor. Galatasaray-Fenerbahçe maçı yönetiyorsanız özellikle. Herkes sizi izliyor, gençler sizi izliyor. Siz rol modelsiniz. Ben hakemle veya rakiple kavga edersem o zaman oyuncularımdan ne bekleyebilirim. Onlar da aynı yola doğru gider. Futbola konsantre olmak istiyorum. Böyle derbilerde duygular olması normaldir. Ama yumruk atmak, bunlar doğru değil. Duyguları artık bir kenara bırakmak gerekiyor. Günümüzde herkes çıldırmış vaziyette. Rol model olmalıyız herkes için. Cezaların maçtan önce açıklanması bizi etkilemedi. Biz sadece futbola konsantre olduk” ifadelerini kullandı.

Kendisine 30 sene önce Anderlecht karşısında yine 2-0 kazandıklarını ve oyuncu olarak 1 gol attığı hatırlatılan Erwin Koeman, “Kasımda olduğunu biliyordum ama tam olarak tarihi bilmiyorduk. İlk golü ben atmıştım. Aynı tarih olması inanılmaz. Bunu hatırlattığınız için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz kimdir?

Belhanda neden ceza almadı? İşte yanıtı...

Canlı | Genk 0-1 Beşiktaş

Koray Şener unutulmadı