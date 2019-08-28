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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
28.08.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

Ersun Yanal'dan Trabzonspor maçına teknoloji desteği!

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Ersun Yanal'dan Trabzonspor maçına teknoloji desteği!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sezonun ilk maçı olan Gazişehir Gaziantep maçında, antrenmanlarda kullandığı teknolojinin meyvesini almayı başardı.

Kullandığı teknolojik sistemlerle son dönemlerde gündeme gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, antrenman sırasında korner, taç ve serbest vuruşlar sırasında oyuncularını anlık gözlemlerken, çalışmasının meyvesini de sezonun ilk maçında aldı.

Antrenmanların yanı sıra Ersun Yanal ve ekibi, analiz ekibinin ev sahibi olduğu maçlarda tepe kamerasından çektiği görüntüleri de maç sırasında canlı olarak takip edebiliyor ve gerektiğinde de oyuna müdahale etme şansı yakalıyor.

Anlık analizin Türkiye’de maçlarda ilk defa kullanan Ersun Yanal ve ekibi dünyada da bu çalışmayı yapan birkaç kulüpten birisi olarak dikkat çekiyor.

Gazişehir ile oynanan maçta bu sistemi uygulayan Fenerbahçe, bu sene evinde oynayacağı ikinci maç olan Trabzonspor maçında da aynı sistemi kullanacak.

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Ersun Yanaldan Trabzonspor maçına teknoloji desteği

 

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