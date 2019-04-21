Ersun Yanal'dan sert uyarı!
Fenerbahçe, Alanya maçı öncesi son provasını dün gerçekleştirdi.
Antrenmanın ardından Ersun Yaral, öğrencilerine karşılaşmayla ilgili uyarılarda bulundu.
Bir türlü alt sıralardan kurtulamadıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, “Yukarı tırmanmak için gereken hamleyi yapamadık. Kredimiz kalmadığını bilin. Alanyaspor maçını ya kazanacağız, ya kazanacağız! Bizim için başka bir sonuç düşünülemez bile” ifadelerini kullandı. Taraftarın tüm olumsuzluklara rağmen inanılmaz bir destek verdiğini hatırlatan Ersun Yanal, “Bu desteğin hakkını vermemiz şart. Alanya maçında kimseden mazeret dinlemem. İstediğimiz skoru alamazsak, bunun sonuçları olur! Bunu bilerek sahaya çıkın” dedi.
‘Tek galibiyet skandaldır’
Tecrübeli çalıştırıcı, deplasmanda sadece 1 kez kazanabildiklerini belirterek, “Fenerbahçe gibi bir takım için bu istatistik skandaldır. Puan tablosundaki konumumuzdan, galibiyete olan ihtiyacımızdan hariç olarak sadece bu kötü istatistiği bitirmek için bile Alanya’dan galibiyetle dönmemiz şart” diyerek sözlerini noktaladı.
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