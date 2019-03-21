Comolli sonrası şimdi de Ersun Yanal'la görüştü! Ozan Tufan...
Fenerbahçe'nin Alanya'ya kiraladığı Ozan Tufan'ın, sportif direktör Damien Comolli ile yaptığı görüşme sonrası Ersun Yanal ile de bir araya geldiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın Damien Comolli ile bir araya geldiği haberleri basına yansırken, yeni bir gelişmenin daha yaşandığı öğrenildi.
Damien Comolli-Ozan Tufan görüşmesinin ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın da genç futbolcuyla bir araya geldiği ifade edildi.
YANAL YEŞİL IŞIK YAKTI
Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Ozan Tufan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'la da özel bir görüşme gerçekleştirdi. Yanal'ın, Ozan'a formunu koruduğu ve çalışmalarını aynı şekilde devam ettirdiği sürece Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlamasında yer bulacağını söylediği belirtildi.
Alanyaspor'da çıktığı son 6 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ozan Tufan, 503 dakika sahada kaldı.
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