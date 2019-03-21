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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena Dış Haberler
21 Mart 2019 - 14:41,

Simeone'den ortalığı karıştıran Fenerbahçe hamlesi!

Atletico Madrid'in ünlü teknik direktörü Diego Simeone, Şampiyonlar Ligi şokunu çabuk atlattı.

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Juventus'a 2-0'ın rövanşında 3-0 mağlup olarak Devler arenasına veda eden Atletico'da önümüzdeki yılın çalışmaları da başladı

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Arjantinli teknik adamın gözü Kadıköy'de...

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İddia İspanyolların önemli yayın organlarından Mundo Deportivo'ya ait...

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Buna göre Atletico Madrid, fiziksel özellikleri Jan Oblak ve Thibaunt Courtais'a benzetilen Fenerbahçeli genç yıldızı transfer etmek istiyor.

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Atletico'nun Altınordu döneminden itibaren Berke'yi izlediği kaydedilirken yeni yapılanma doğrultusunda hedeflerden birinin Berke Özer olduğu aktarıldı.

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Haberde Berke'nin Barcelona ve Manchester City'nin de takibinde olduğu ifade edildi.

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Daha önce Berke'yi Atletico Madrid'in istediğini açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ''Berke'nin talipleri oynamadan bile üst düzey oynadığı anda kimler kimler ister.'' açıklamasını yapmıştı.

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Sezon başı sarı lacivertli ekibe transfer olan Berke, U21 Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkarken, Süper Lig'de forma giyemedi.

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U19 Milli Takımı'mızın da kalesini koruyan genç yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

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Daha önce Türkiye'den Arda Turan ve Emre Belözoğlu transferle Atletico Madrid'in yolunu tutmuştu.

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Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a elenerek çeyrek finale kalamamıştı... (VİDEO)

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