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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Futbol
23.08.2019 - 10:18, Son GÃ¼ncelleme:

Ersun Yanal ilk peÅŸinde!

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Ersun Yanal ilk peÅŸinde!

Â FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'in ikinci haftasÄ±nda yarÄ±n deplasmanda Medipol BaÅŸakÅŸehir'e konuk olacak.Â

Ligin ilk haftasÄ±nda GaziÅŸehir Gaziantep karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± 5-0'lÄ±k galibiyetle liderlik koltuÄŸuna oturan sarÄ±-lacivertliler, BaÅŸakÅŸehir deplasmanÄ±nda 3 puan arayacak.Â 

SarÄ±-lacivertlilerde sakatlÄ±klarÄ± nedeniyle Maurico Isla, Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m ve Victor Moses, yarÄ±n forma giyemeyecek.Â 
Medipol BaÅŸakÅŸehir ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda 3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda saat 21.45'te oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± hakem Halil Umut Meler yÃ¶netecek.

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6 sezon sonra 2'de 2 hedefindeÂ 

FenerbahÃ§e, Medipol BaÅŸakÅŸehir'i yenmesi durumunda SÃ¼per Lig'e 6 sezon sonra 2'de 2 yaparak baÅŸlayacak.Â  Son olarak 2011-2012 sezonunda ligin ilk 2 maÃ§Ä±nÄ± kazanan FenerbahÃ§e, daha sonraki 6 sezonun hiÃ§birinde bunu tekrarlayamamÄ±ÅŸtÄ±. SarÄ±-lacivertliler, BaÅŸakÅŸehir deplasmanÄ±nda kazanmasÄ± durumunda 6 sezon aranÄ±n ardÄ±ndan lige 6 puanlÄ±k bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapÄ±ÅŸ olacak.Â 

Ersun Yanal'la ilk peÅŸindeÂ 

FenerbahÃ§e, teknik direktÃ¶rÃ¼ Ersun Yanal yÃ¶netiminde ligde ilk kez 6 maÃ§ Ã¼st Ã¼ste kazanmak iÃ§in sahaya Ã§Ä±kacak.Â  SarÄ±-lacivertliler, Yanal yÃ¶netiminde ÅŸampiyon olduÄŸu 2013-2014 sezonunda en fazla Ã¼st Ã¼ste ligde 5 maÃ§ta galip gelmiÅŸti.Â 

Yanal'la geride kalan sezonun son 4 haftasÄ±nÄ± galip bitiren, bu sezona da 3 puanla baÅŸlayan FenerbahÃ§e, BaÅŸakÅŸehir'i yenmesi durumunda SÃ¼per Lig'deki son 6 karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± da kazanmÄ±ÅŸ olacak. Bu da Yanal yÃ¶netimindeki FenerbahÃ§e'nin Ã¼st Ã¼ste maÃ§ kazanma rekoru olarak kayÄ±tlara geÃ§ecek.

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Ersun Yanal ilk peÅŸinde

Ersun Yanal, 5-0 kazandÄ±klarÄ± GaziÅŸehir Gaziantep maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan bu aÃ§Ä±klamalarÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±...

Ersun Yanal'dan Volkan Demirel açÄ±klamasÄ±KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Ersun Yanal, rakibe futbollarÄ±nÄ± kabul ettirmek konusunda coÅŸkulu oynadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Yanal ayrÄ±ca Volkan Demirel ve ÅŸampiyonluk konularÄ±nda açÄ±klamalarda bulundu.
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