Ersun Yanal ilk peÅŸinde!
Â FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'in ikinci haftasÄ±nda yarÄ±n deplasmanda Medipol BaÅŸakÅŸehir'e konuk olacak.Â
Ligin ilk haftasÄ±nda GaziÅŸehir Gaziantep karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± 5-0'lÄ±k galibiyetle liderlik koltuÄŸuna oturan sarÄ±-lacivertliler, BaÅŸakÅŸehir deplasmanÄ±nda 3 puan arayacak.Â
SarÄ±-lacivertlilerde sakatlÄ±klarÄ± nedeniyle Maurico Isla, Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m ve Victor Moses, yarÄ±n forma giyemeyecek.Â
Medipol BaÅŸakÅŸehir ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda 3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda saat 21.45'te oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± hakem Halil Umut Meler yÃ¶netecek.
6 sezon sonra 2'de 2 hedefindeÂ
FenerbahÃ§e, Medipol BaÅŸakÅŸehir'i yenmesi durumunda SÃ¼per Lig'e 6 sezon sonra 2'de 2 yaparak baÅŸlayacak.Â Son olarak 2011-2012 sezonunda ligin ilk 2 maÃ§Ä±nÄ± kazanan FenerbahÃ§e, daha sonraki 6 sezonun hiÃ§birinde bunu tekrarlayamamÄ±ÅŸtÄ±. SarÄ±-lacivertliler, BaÅŸakÅŸehir deplasmanÄ±nda kazanmasÄ± durumunda 6 sezon aranÄ±n ardÄ±ndan lige 6 puanlÄ±k bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapÄ±ÅŸ olacak.Â
Ersun Yanal'la ilk peÅŸindeÂ
FenerbahÃ§e, teknik direktÃ¶rÃ¼ Ersun Yanal yÃ¶netiminde ligde ilk kez 6 maÃ§ Ã¼st Ã¼ste kazanmak iÃ§in sahaya Ã§Ä±kacak.Â SarÄ±-lacivertliler, Yanal yÃ¶netiminde ÅŸampiyon olduÄŸu 2013-2014 sezonunda en fazla Ã¼st Ã¼ste ligde 5 maÃ§ta galip gelmiÅŸti.Â
Yanal'la geride kalan sezonun son 4 haftasÄ±nÄ± galip bitiren, bu sezona da 3 puanla baÅŸlayan FenerbahÃ§e, BaÅŸakÅŸehir'i yenmesi durumunda SÃ¼per Lig'deki son 6 karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± da kazanmÄ±ÅŸ olacak. Bu da Yanal yÃ¶netimindeki FenerbahÃ§e'nin Ã¼st Ã¼ste maÃ§ kazanma rekoru olarak kayÄ±tlara geÃ§ecek.
iddaa'da en Ã§ok oynanan bahisleri kaÃ§Ä±rmayÄ±n,Â incelemek iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n!
Ersun Yanal, 5-0 kazandÄ±klarÄ± GaziÅŸehir Gaziantep maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan bu aÃ§Ä±klamalarÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±...
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle