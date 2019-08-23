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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
23.08.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, en çok zorlandığı deplasmanda! 11 maçın sadece...

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Fenerbahçe, en çok zorlandığı deplasmanda! 11 maçın sadece...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın konuk olacağı Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmekte oldukça zorlanıyor.

Sarı-lacivertliler, rakibiyle deplasmanda yaptığı 11 lig maçından sadece 2'sini kazanabildi. Deplasmandaki 8 müsabakayı yitiren sarı-lacivertliler, birinde ise berabere kaldı.

Rakibiyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 6, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ise 5 maça çıkan sarı-lacivertliler fileleri 10 kez havalandırdı, kalesinde 18 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, 2017-2018 sezonunda da 2-0'lık skorlarla aldı.

Ersun Yanal ilk peşinde
Ersun Yanal ilk peşinde!

- Ligde 23. randevu

Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 23. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 22 müsabakada Fenerbahçe 10, Medipol Başakşehir 9 galibiyet aldı, 3 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 29 golüne, turuncu-lacivertliler 26 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Kadıköy'de yapılan maç 0-0 tamamlandı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ikinci devre oynanan maçta ise ev sahibi ekip 2-1 galip geldi.

Ersun Yanal, yeni sezonun ilk hafta maçında 5-0 kazandıkları Gazişehir Gaziantep maçının ardından bu açıklamaları yapmıştı...

Ersun Yanal'dan Volkan Demirel açıklamasıKarşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ersun Yanal, rakibe futbollarını kabul ettirmek konusunda coşkulu oynadıklarını belirtti. Yanal ayrıca Volkan Demirel ve şampiyonluk konularında açıklamalarda bulundu.
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Fenerbahçe, en çok zorlandığı deplasmanda 11 maçın sadece...

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