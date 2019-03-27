Ersun Yanal görünce şaştı kaldı! Hasan Ali...
A Milli Takım'ın Moldova'yı 4-0 yendiği maçta açılış golünü atan Hasan Ali Kaldırım, dün takımı ile idmanlara başladı.
Hasan Ali Kaldırım, milli formayla Eskişehir’de Moldova karşısında 90 dakika mücadele etti. 29 yaşındaki futbolcu, karşılaşmadan yaklaşık 13.5 saat sonra Fenerbahçe’nin antrenmanına katıldı.
Hasan Ali’yi tesiste gören arkadaşları ve teknik direktör Ersun Yanal büyük şaşkınlık yaşadı.
Başarılı oyuncu, milli formayla sergilediği performans nedeniyle tebrik edildi. Yanal, öğrencisine takımdan ayrı hafif bir antrenman yaptırdı.
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