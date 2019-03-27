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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
27.03.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Ersun Yanal görünce şaştı kaldı! Hasan Ali...

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Ersun Yanal görünce şaştı kaldı! Hasan Ali...

A Milli Takım'ın Moldova'yı 4-0 yendiği maçta açılış golünü atan Hasan Ali Kaldırım, dün takımı ile idmanlara başladı.

Hasan Ali Kaldırım, milli formayla Eskişehir’de Moldova karşısında 90 dakika mücadele etti. 29 yaşındaki futbolcu, karşılaşmadan yaklaşık 13.5 saat sonra Fenerbahçe’nin antrenmanına katıldı.

Hasan Ali’yi tesiste gören arkadaşları ve teknik direktör Ersun Yanal büyük şaşkınlık yaşadı.

Başarılı oyuncu, milli formayla sergilediği performans nedeniyle tebrik edildi. Yanal, öğrencisine takımdan ayrı hafif bir antrenman yaptırdı.

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