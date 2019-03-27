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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.03.2019 - 09:01, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Eljif Elmas için Fiorentina ile el sıkıştı

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Fenerbahçe, Eljif Elmas için Fiorentina ile el sıkıştı

Fenerbahçe’de vasatı aşamayan Eljif Elmas, milli takımdaki performansıyla Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu. Serie A ekibi Fiorentina Sarı-Lacivertli kulübün kapısını 15 milyon Euro ile çaldı. Anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Skrtel'in Parma, Şener'in de Galatasaray ile anlaşmasının ardından bir önemli gelişme daha yaşandı. İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Fiorentina, Eljif Elmas için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Pazarlıklar sonucunda Fiorentina 15 milyon Euro vermeyi kabul etti. Fenerbahçe yönetimi ile el sıkışan Fiorentinalı yetkililer resmi imza için sezon sonunu beklemeye başladılar. Ani gelişme herkes için sürpriz oldu.

LEICESTER CİTY DE İSTİYORDU
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon transfer olan Eljif Elmas özellikle bu sezon önemli şanslar buldu. Zaman zaman iyi maçları olsa da genelde vasat bir bir performans gösteren 19 yaşındaki Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı'nda gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu. Eljif'e Fiorentina'dan önce Leicester City de talip olmuştu.

YÖNETİMİN ELİ RAHATLAYACAK
Fenerbahçe Eljif Elmas'ın transferinden elde edeceği 15 milyon Euro ile önümüzdeki sezonki transferler için çok önemli bir kaynağı kasasına koymuş olacak. Birçok bölgeye takviye yapacak olan Sarı-Lacivertliler, Eljif'in oynadığı bölgede Jailson, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici ve Miha Zajc gibi alternatiflere sahip.

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