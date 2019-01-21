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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.01.2019 - 22:49, Son Güncelleme:

Ersun Yanal: Baskıyı yenmemiz gerekiyordu

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Ersun Yanal: Baskıyı yenmemiz gerekiyordu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, hiçbir bahaneye sığınmadan dik duracaklarını ve oyunlarını sahada düzelteceklerini söyledi.

Ersun Yanal, yayıncı kuruluşa verdiği flaş röportajda şu ifadeleri kullandı:

İki bölüm var maçın içinde. İlk bölümü bizim istediğimiz gibi oynadığımız, oyunu kontrolde tutuğumuz bölüm. İkinci bölümde ise topun bizde kalmasını sağlayacak oyuncular baskıdan çıkamadı. Bu türlü bir baskıyı yemememiz gerekiyordu. Bundan çıkacak oyuncularımız vardı. Fenerbahçe bunu kırmak durumunda. Oyuncularımızı burada gözden geçirip, onlardan istediğimiz topun ayakta kalmasını sağlayacak organizasyonu yapmayı sağlamalıyız. Tartışılan bir maç olacak. Hareketleriyle , darbeleriyle sert bir maç oldu. VAR'ın tartışıldığı bir dönemde oldu. Anladığım kadarıyla oldukça çelişkili bilgiler var. En kısa süre içinde bu tür çelişkilerin olmadığı bir sistem oturur. Zannediyorum ki bu tartışmalar devam edecek. Fenerbahçe oyun dışında hiçbir bahaneye savunmadan dimdik duracak. Bu bir mazeret değil. Futbolun içinde bulunan bu tartışmanın daha sağlıklı duruma gelmesi, daha net kararlar vermesi sağlıklı bir durum olacak. Konumuz şu anda transfer değil, konumuz şu anda Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağı.

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