Ersun Yanal: Baskıyı yenmemiz gerekiyordu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, hiçbir bahaneye sığınmadan dik duracaklarını ve oyunlarını sahada düzelteceklerini söyledi.
Ersun Yanal, yayıncı kuruluşa verdiği flaş röportajda şu ifadeleri kullandı:
İki bölüm var maçın içinde. İlk bölümü bizim istediğimiz gibi oynadığımız, oyunu kontrolde tutuğumuz bölüm. İkinci bölümde ise topun bizde kalmasını sağlayacak oyuncular baskıdan çıkamadı. Bu türlü bir baskıyı yemememiz gerekiyordu. Bundan çıkacak oyuncularımız vardı. Fenerbahçe bunu kırmak durumunda. Oyuncularımızı burada gözden geçirip, onlardan istediğimiz topun ayakta kalmasını sağlayacak organizasyonu yapmayı sağlamalıyız. Tartışılan bir maç olacak. Hareketleriyle , darbeleriyle sert bir maç oldu. VAR'ın tartışıldığı bir dönemde oldu. Anladığım kadarıyla oldukça çelişkili bilgiler var. En kısa süre içinde bu tür çelişkilerin olmadığı bir sistem oturur. Zannediyorum ki bu tartışmalar devam edecek. Fenerbahçe oyun dışında hiçbir bahaneye savunmadan dimdik duracak. Bu bir mazeret değil. Futbolun içinde bulunan bu tartışmanın daha sağlıklı duruma gelmesi, daha net kararlar vermesi sağlıklı bir durum olacak. Konumuz şu anda transfer değil, konumuz şu anda Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağı.
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