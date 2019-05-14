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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.05.2019 - 23:45, Son Güncelleme:

Erol Bulut'tan Fenerbahçe sözleri!

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Erol Bulut'tan Fenerbahçe sözleri!

Yeni Malatyaspor’dan sürpriz bir şekilde istifa eden teknik direktör Erol Bulut, TGRT Haber’de Sabri Ugan’ın sunduğu Maç Yeni Başlıyor programına çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bulut, Galatasaray maçında Telekom Arena’da adil olmayan şeyler yaşadıklarını söylerken, hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun kenara gelip Fatih Terim’e pozisyonu anlatmasıyla ilgili olarak, “Beni çok rahatsız etti. Çünkü o ara için 3 dakika ekledi, o arada da penaltı pozisyonu oldu ve ben soyunma odasına 1-0 geride gittim” dedi. Teknik direktör Bulut, hafta sonundaki G.Saray-Başakşehir maçı içinde dikkat çekici bir ifade kullandı ve “İkinci yarıda başlayan bu hakem sıkıntılarının içinde bulunduğum için söylüyorum, VAR ve hakem o maçta çok önemli olacak” diye konuştu.

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İşte Erol Bulut’un açıklamalarının tamamı:

“O tablo (G.Saray-Y.Malatya maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun kenara gelip Fatih Terim’e pozisyonu anlatması) beni çok rahatsız etti. Çünkü o ara için 3 dakika ekledi, o arada da penaltı pozisyonu oldu ve ben soyunma odasına 1-0 geride gittim. Bir hakem, 3 dakika boyunca bir teknik adama ne anlatabilir? Ama ben hakeme bir şey söylemek istediğim de tribün gösteriliyor. Bana da bir şey anlatmasın maçı adaletli yönetsin. Biz 4. hakemle bağlantı kuruyoruz. Ki o da izin vermiyor. MHK Başkanı’nı mı arayayım? O zaman Türk futbolu işte bir yere gelmeyecek. Ben başka bir ülkede böyle bir şey görmedim. Kararını doğru yanlış vermişsin, bitti.”

“VAR VE HAKEM BU MAÇTA ÖNEMLİ OLACAK”

“Taraftar maç kazandırır. 3 büyükler böyle kazanıyor. Başakşehir kendi stadında taraftar bulamadı. 20 bin taraftarı olsaydı, farklı olurdu. Düşüş öncelikle bundan oldu. Bir de 8 puan fark varken futbolcular biraz rahatladı. Şimdi finale çıkıyorlar. Unutmayalım ki Başakşehir son 5 senede müthiş bir çıkış yakaladı. Ben de oradaydım. Maç çok zor olacak. Ama en önemli faktör, VAR ve hakem olacak! İkinci yarıda başlayan bu hakem sıkıntılarının içinde bulunduğum için söylüyorum, VAR ve hakem o maçta çok önemli olacak.”

Erol Buluttan Fenerbahçe sözleri

“İKİNCİ YARIDA HAKEMLER DEĞİŞTİ!”

“Ayrıca çoğu takımlar hakeme baskı ile ilerlemeye çalışıyor. Hakemler de bundan etkileniyor ve yanlış kararlar veriyorlar. Ligin ilk yarısında hakemlerin ve VAR performansı gayet iyi. Ama ikinci yarıda bambaşka bir fotoğraf ortaya çıktı. Oturup kendilerine sormalılar. Bunun nedeni için benim de bir düşüncem var ama ben söylemeyeyim! Çünkü olumlu konuşmayacağım! Türk futbol markası böyle büyümez.”

“EMRE BELÖZOĞLU MÜTHİŞ BİR ŞEY YAPAR”

“Futbolcular artık daha atletik. Ben futbolu 37 yaşımda bıraktım. Emre Belözoğlu, 39 yaşında, performansı en iyi futbolculardan birisi. 40 yaşında Fenerbahçe’ye dönüp futbol oynaması gerçekleşirse, kendi adına müthiş bir şey olur. 41 yaşında futbolu bırakmak diğer futbolculara yeni hedefler açar”

“BAŞAKŞEHİR İLE ADIMIN ANILMASI…”

“Başakşehir’de Abdullah Avcı hoca ile birlikte 3 yıl çalıştık. İskeleti kurduk. Ondan dolayı belki adım Başakşehir ile anılıyor. Şu an boştayım ve başka takımlarla da adımızı çıkıyor ama sezon bitince yurt içi yurt dışı olsun teklifleri değerlendireceğim.”

“COCU BURAYA HAZIRLIKSIZ GELDİ”

“Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu durumun nedenleri var. Cocu iyi bir isim, Comolli yeni bir sistem kurdu ama Türkiye’de işler farklı. Hollanda futbolu ile Türk futbolu farklı. Bence biraz hazırlıksız geldi. Belki Comolli de hazırlıksız geldi. Bizim ligimiz çok zor. Bu ligi küçük görenler ve hazırlanmadan gelenler sıkıntı yaşıyor.”

“MALATYA’DA HERKES SADECE LİGDE KALMAK İSTEDİ”

“Sezon başı kampını, transferler geç geldiği için Topuk Yaylası’nda 13 kişi ile tamamladık. Göztepe maçına 14 kişi ile gittik. Yine de iyi puanlar topladık, Malatya’da herkes Şampiyonlar Ligi’ni konuşmaya başladı. Ama ben kadromu biliyordum. İlk yarıyı 29 puanla ikinci sırada bitirince, artık ara transferleri ona göre yapmak gerekiyordu. Olmadı. Yönetimin hedefi ligte kalmaktı, benim ilk 10, sonra da ilk 6’ydı. Başardık. Kupada yarı final oynadık. Ayrılma konusunda nettim ve ayrıldım”

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