Beşiktaş'ta gündem transfer değil hoca! İşte Orman'ın bir numaralı adayı...
Seçimi atlatan Beşiktaş’ta gündemin birinci maddesi yeni teknik direktör. Başkan Fikret Orman’ın gönlünde Mircea Lucescu var... Yönetimde ise Abdullah Avcı ismini ön plana çıkaranların sayısı oldukça fazla
Olağan genel kurulun ardından siyah-beyazlı camiada gözler teknik direktör konusuna ve transfer çalışmalarına çevrildi. Öncelikli olarak hoca sorununu çözmek isteyen Beşiktaş'ın adı Mircea Lucescu ve Abdullah Avcı'nın yanı sıra Sergen Yalçın, Samet Aybaba ve Okan Buruk gibi isimlerle anılıyor.
Lucescu, başkan Fikret Orman'ın bir numaralı adayı. Hatta taraflar arasındaki ön görüşmede prensip anlaşmasına da varıldı.
Ancak yönetim kurulu üyelerinin önemli bir bölümü, Rumen teknik adamın 73 yaşında olması nedeniyle Abdullah Avcı ismini öne çıkarıyor. Beşiktaş'ın ligin sona ermesinin ardından Avcı ile masaya oturması bekleniyor.
MİRCEA LUCESCU
Rumen hoca, en güçlü adaylardan birisi. Taraflar arasındaki ilk görüşmeler de olumlu sonuçlandı.
ABDULLAH AVCI
Beşiktaş, tecrübeli hocayla temas için Başakşehir'in ligdeki durumunun netleşmesini bekliyor.
SERGEN YALÇIN
Taraftar, eski yıldızını takımın başında görmek istiyor. Ancak kendisine resmi bir teklif gitmedi.
SAMET AYBABA
Beşiktaş'ta 'Feda' döneminin hocası olan Aybaba, Bursa'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmadı.
OKAN BURUK
Rizespor'u ikinci yarıda şaha kaldıran 'Galatasaray orijinli' Buruk, başarısı nedeniyle gündemde.
Sergen Yalçın isminin Beşiktaş ile anılması ve taraftarların sevgi gösterileri için teşekkür ederek bu açıklamaları yaptı...
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