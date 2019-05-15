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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Beşiktaş'ta gündem transfer değil hoca! İşte Orman'ın bir numaralı adayı...
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Futbol
Sabah
15.05.2019 - 09:05, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta gündem transfer değil hoca! İşte Orman'ın bir numaralı adayı...

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Beşiktaş'ta gündem transfer değil hoca! İşte Orman'ın bir numaralı adayı...

Seçimi atlatan Beşiktaş’ta gündemin birinci maddesi yeni teknik direktör. Başkan Fikret Orman’ın gönlünde Mircea Lucescu var... Yönetimde ise Abdullah Avcı ismini ön plana çıkaranların sayısı oldukça fazla

Olağan genel kurulun ardından siyah-beyazlı camiada gözler teknik direktör konusuna ve transfer çalışmalarına çevrildi. Öncelikli olarak hoca sorununu çözmek isteyen Beşiktaş'ın adı Mircea Lucescu ve Abdullah Avcı'nın yanı sıra Sergen Yalçın, Samet Aybaba ve Okan Buruk gibi isimlerle anılıyor.

Lucescu, başkan Fikret Orman'ın bir numaralı adayı. Hatta taraflar arasındaki ön görüşmede prensip anlaşmasına da varıldı.

Ancak yönetim kurulu üyelerinin önemli bir bölümü, Rumen teknik adamın 73 yaşında olması nedeniyle Abdullah Avcı ismini öne çıkarıyor. Beşiktaş'ın ligin sona ermesinin ardından Avcı ile masaya oturması bekleniyor.

MİRCEA LUCESCU

Rumen hoca, en güçlü adaylardan birisi. Taraflar arasındaki ilk görüşmeler de olumlu sonuçlandı.

ABDULLAH AVCI

Beşiktaş, tecrübeli hocayla temas için Başakşehir'in ligdeki durumunun netleşmesini bekliyor.

SERGEN YALÇIN

Taraftar, eski yıldızını takımın başında görmek istiyor. Ancak kendisine resmi bir teklif gitmedi.

SAMET AYBABA

Beşiktaş'ta 'Feda' döneminin hocası olan Aybaba, Bursa'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmadı.

OKAN BURUK

Rizespor'u ikinci yarıda şaha kaldıran 'Galatasaray orijinli' Buruk, başarısı nedeniyle gündemde.

Beraberlik değil şampiyon çıkar
Beraberlik değil şampiyon çıkar

Sergen Yalçın isminin Beşiktaş ile anılması ve taraftarların sevgi gösterileri için teşekkür ederek bu açıklamaları yaptı...

"Beşiktaş'la kavuşacağız"Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 yenildikleri maçta istediklerini yapamadıklarını söyledi. Taraftarların sosyal medyada takımın yeni hocası diye paylaşımda bulunması için ne söyleyeceği yönündeki soruya Yalçın, "Bir gün kavuşacağız diyelim" ifadelerini kullandı.
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Beşiktaşta gündem transfer değil hoca İşte Ormanın bir numaralı adayı...

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