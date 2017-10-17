Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü karşılaşacakları Trabzonspor maçı hazırlıkları öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, takımda bir takım eksiklikler olduğunu, bunları milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada Antalya'da tamamlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldukları maçta bireysel hatalar yaptıklarını anlatan Bulut, şöyle devam etti:

"Bireysel hatalar fazla olunca maalesef iyi bir ekibe karşı kalenizde golü görüyorsunuz. Yakaladığınızda atamadığınız zaman işiniz daha da zorlaşıyor. Maçın tekrarını yine izledim, kompakt anlamda iyi işler yapıyoruz. Ancak bireysel olarak fazla hata yapıyoruz, kendimizi daha da geliştirmemiz lazım. Merkeze top atılmaması gerektiğini maçtan önce söylemiştim çünkü Fenerbahçe merkezde kalabalık baskı uyguluyor, nitekim ilk iki golü de öyle yemiş olduk. Yedinci dakikada 2-0 yenik duruma düştüğünüzde Fenerbahçe karşısında gerçekten işiniz zorlaşıyor."

"BİRKAÇ TRANSFERLE MALATYASPOR DAHA İYİ OLACAK"

Fenerbahçe karşısında yaptıkları hatalar üzerinde çalışacaklarını ve bunları en aza indireceklerini aktaran Erol Bulut, kısa zamanda iyi işler yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Takımın kadro derinliğinin biraz kısıtlı olduğunu ifade eden Bulut, "Elimizdeki mevcut kadroyu sezon ortasına kadar kullanmak zorundayız. Bunu bahane olarak göremem. Sonuçta görevi kabul ettiysem, futbolcuları izleyerek bir şeyler yapabileceğim düşüncesiyle buraya geldim. Geldikten sonra farklı bir senaryo görüyorsunuz ama yine de söylediğim gibi bunun üzerine çalışacağız ve takımı daha iyi seviyeye getireceğiz. Hatalarımızı azaltmaya çalışacağız. Devre arasında birkaç transferle Malatyaspor daha iyi olacak." diye konuştu.

Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceklerini anımsatan Bulut, bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıp istedikleri puanları alacaklarını kaydetti.

Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor'un Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki yeni binası tamamlanarak hizmete girdi.