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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
21.05.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Ergin Ataman, Fatih Terim ve Galatasaray'ı tebrik etti!

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Ergin Ataman, Fatih Terim ve Galatasaray'ı tebrik etti!

THY Avrupa Ligi'nde final oynayan Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, hedeflerinin Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşamak olduğunu belirtti.

Ataman, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde kupa hedefini son ana kadar kovaladıklarını vurgulayarak, "Bu sene, tüm basketbol otoritelerinin de takdirini kazanan müthiş bir sezon ve Dörtlü Final geçirdik. Kupa ile taçlandıramasak da Türk milletine bu heyecanı son ana kadar yaşattık. Sporun birleştirici felsefesiyle bu yolda bize inanan ve bizimle nefes alan tüm sporseverlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Futbol Takımı'nın Spor Toto Süper Lig'de elde ettiği şampiyonluğu kutlayan Ataman, "Bu bağlamda sevgi ve desteğini her zaman arkamda hissettiğim başta Fatih Terim hocam ve Galatasaray camiasına teşekkür eder, 22. şampiyonluğu tebrik eder, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Basketbol Süper Lig'de play-off mücadelesi verecek Anadolu Efes'in şampiyonluk hedeflediğini aktaran Ataman, şunları kaydetti:

"Kariyerim boyunca taraf olduğum tüm takım ve camialara, hayat felsefemin temel parçası olan mücadele azmi ve kazanma hırsını aşılamaya çalıştım. Bu durum rakip tribünlere tam tersi olarak yansımış olsa da kendi taraftarımda yarattığı coşku tarif edilemez. Bu sene bu heyecanı bizimle yaşayarak Sinan Erdem'i tıklım tıklım dolduran Anadolu Efes taraftarına sonsuz teşekkür ederim. Artık hedefimiz lig şampiyonluğu."

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