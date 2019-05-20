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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.05.2019 - 21:16, Son Güncelleme:

Ali Koç'tan Ergin Ataman'a sert sözler

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Ali Koç'tan Ergin Ataman'a sert sözler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Euroleague final maçında sarı lacivertli taraftarlarla tartışma yaşayan Ergin Ataman'a çok sert sözlerle yüklendi.

Final maçında yaşanan olaylara değinen Koç, "Ergin Ataman'ın geçmiş vukuatlarına baktığımızda, fair play bekleyecek en son kişidir. Özür beklemesi de işin arsızlık boyutudur. Üzgünüz kupayı getiremediğimiz için. Türk basketbolu açısından gurur verici bir olay. İlk defa Türk basketbolunu Final-Four'da iki takımla temsil ettik. Kupayı kazanamadığımız için üzgünüz. Farklı bir sonuç bekliyorduk ama talihsizlikler, sakatlıklar yakamızı bırakmadı. 6. kez Final-Four'a katılmak istiyoruz, mümkünse yine Efes'le... Kupayı bir kez daha kazanmak istiyoruz. Ben bu açıklamayı yapmak zorunda kalmaktan üzüntü duyuyorum. 3. bir ülkede iki Türk takımı arasında yaşanan olaylar olmasa daha iyi olurdu. Ama olayların da gerçek bir şekilde anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Taraftarlarımız bizim üçüncülük maçımızdan sonra salonu terk etmediler, büyük bölümü de Efes'i samimi bir şekilde destekledi. Desteklemeyenler de köstek olmadılar. Seslerini çıkarmadılar." diye konuştu.

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