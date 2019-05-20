Ali Koç'tan Ergin Ataman'a sert sözler
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Euroleague final maçında sarı lacivertli taraftarlarla tartışma yaşayan Ergin Ataman'a çok sert sözlerle yüklendi.
Final maçında yaşanan olaylara değinen Koç, "Ergin Ataman'ın geçmiş vukuatlarına baktığımızda, fair play bekleyecek en son kişidir. Özür beklemesi de işin arsızlık boyutudur. Üzgünüz kupayı getiremediğimiz için. Türk basketbolu açısından gurur verici bir olay. İlk defa Türk basketbolunu Final-Four'da iki takımla temsil ettik. Kupayı kazanamadığımız için üzgünüz. Farklı bir sonuç bekliyorduk ama talihsizlikler, sakatlıklar yakamızı bırakmadı. 6. kez Final-Four'a katılmak istiyoruz, mümkünse yine Efes'le... Kupayı bir kez daha kazanmak istiyoruz. Ben bu açıklamayı yapmak zorunda kalmaktan üzüntü duyuyorum. 3. bir ülkede iki Türk takımı arasında yaşanan olaylar olmasa daha iyi olurdu. Ama olayların da gerçek bir şekilde anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Taraftarlarımız bizim üçüncülük maçımızdan sonra salonu terk etmediler, büyük bölümü de Efes'i samimi bir şekilde destekledi. Desteklemeyenler de köstek olmadılar. Seslerini çıkarmadılar." diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle