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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
08.11.2019 - 16:22, Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! Gidiyor...

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A Milli Takım kadrosu bu akşam saat 20:00'de açıklanacak. Sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacak Emre Belözoğlu kamp döneminde milli futbolcuları yanlız bırakmayacak.

A Milli Takım Avrupa Şampiyonası elemelerinde İzlanda ve Andorra ile kritik iki maça çıkacak. Bu karşılaşmaların kadroları bu akşam saat 20:20'de açıklanacak.

Emre'den tam destek!

Sakatlığı nedeniyle bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının kadrosunda olmayacak Emre A Milli Takım kadrosunda da yer alamayacak. Ancak tecrübeli futbolcu İzlanda ve Andorra maçlarında takımı yalnız bırakmayacak.

A Milli Takım kaptanı olan Emre İzlanda ve Andorra maçlarında milli futbolcularla beraber olacak. Andorra maçı kafilesinde de yer alacak.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Fransa maçına da gitmişti

Arnavutluk ile oynadığımız maçta sakatlanan Emre Belözoğlu kadrodan çıkarılmasına rağmen Fransa deplasmanında takımı yalnız bırakmamıştı.

39 yaşındaki futbolcu tedavisi dışındaki tüm zamanlarını motivasyon için A Milli Takım futbolcularına ayıracak.

Emre Belözoğlu Eylül ayında oynanan Andorra maçında 100. kez A Milli Takım formasını giyerek tarihe geçmişti...

Emre Belözoğlundan flaş karar Gidiyor...

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