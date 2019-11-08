Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yla karşılaştığı son 13 maçta yenilmedi ve bu maçların 12'sinde gol attı. Kasımpaşa, rakibini Süper Lig'de 29 Eylül 2012'den bu yana yenemiyor. Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırladığı 17 maçın sadece ikisinde mağlup oldu ve son sekiz maçta rakibine yenilmedi. Kasımpaşa bu deplasmanda Kasım 2009'daki 3-1'lik maçtan bu yana kazanamıyor.

Fenerbahçe evinde oynadığı son 17 lig maçının sadece birinde yenildi, ancak bu maçların 14'ünde kalesini gole kapatamadı. Süper Lig'de oynadığı son altı maçta sadece bir kez yenilen Kasımpaşa, bundan önceki 11 maçta galip gelememişti. Deplasmandaki son üç Süper Lig maçında yenilmeyen Kasımpaşa, en son 2015/16 sezonunda dış sahada art arda dört maçlık seri elde etmişti. Bu sezon Süper Lig'de Alanyaspor'un ardından en fazla isabetli şut çeken iki takım bu maçta karşılaşacak: Fenerbahçe& Kasımpaşa.

Süper Lig'de bu sezon en fazla net gol pozisyonuna giren ve en fazla net gol pozisyonu kaçıran takım Fenerbahçe. Ersun Yanal, Süper Lig'de Kemal Özdeş ile teknik direktör olarak karşılaştığı üç maçta da yenilmedi ve son iki maçta gol yemedi. Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in bu sezon Süper Lig'de gol attığı tüm maçlarda sahadan galibiyetle ayrılırken, gol atamadığı hiçbir maçı kazanamadı. Haris Hajradinovic bu sezon Süper Lig'de en fazla şut pası atan iki isimden biri.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı bu akşam 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa 33. randevuda

İki takım arasında geride kalan lig maçlarının 25'ini sarı-lacivertliler, 3'ünü lacivert-beyazlılar kazandı - Rekabette son 13 maçı kaybetmeyen Fenerbahçe'nin toplam 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi





Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bu akşam 33. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 32 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 78 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Kasımpaşa'da ise kazanan taraf 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.



Kasımpaşa 13 maçtır kazanamıyor



Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi.

Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 13 maçtan 11'ini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

En farklı skorlar



İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 32 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti. Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.



Kasımpaşa'nın 14 maçta golü yok



Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 32 maçın 14'ünde gol atamadı. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 18 maçta havalandırabilirken, kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.