Emre Belözoğlu, canlı yayın esnasında Acun Ilıcalı'yı ararsa...
Televizyoncu Acun Ilıcalı'yı, Gel Konuşalım programının yayınlandığı esnada Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu aradı. Ilıcalı, Belözoğlu'na sakatlık durumunu sordu.
TV8'de yayınlanan Gel konuşalım programının yayınlandığı esnada Emre Belözoğlu, Acun Ilıcalı'yı aradı.
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'na 'Kaburgaların yerinde mi?' sorusunu yöneltti. Belözoğlu ise "Kaburgalarım bir tanesi dışında yerinde ağabey." cevabını verdi.
Belözoğlu, "Biz haftalık değerlendirme konuşması yapardık Acun ağabeyle ama bu kez herkes dahil oldu." şeklinde bir de espri yaptı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle