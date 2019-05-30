Eljif Elmas'ın menajeri transferi açıkladı!
Spor Toto Süper Lig'de başarısız bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak oyuncular netleşmeye başlıyor. Kanarya'da takımın en gözde oyuncusu durumunda olan Eljif Elmas da takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Eljif Elmas'ın menajeri George Gardi, Tutto Mercato sitesine verdiği röportajda 4 Serie A kulübünün genç yeteneğin peşinde olduğunu ve transferin kısa süre içinde açıklanacağını söyledi.
Özellikle İtalyan ekibi Inter'in genç futbolcuyu kadrosuna katmak için çok ısrarcı olduğu ifade edildi.
Makedon futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de 29 maçta forma giydi. Bu maçlarda 4 gol kaydetti.
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