Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Muriqi rekabeti
Fenerbahçe ve Galatasaray, Vedat Muriqi transferinde karşı karşıya geldi...
Sarı lacivertlilerin, transferinde büyük aşama kat ettiği ve bayram öncesinde gerekli görüşmeleri gerçekleştireceği Kosovalı golcü futbolcunun, Galatasaray’ın da radarına girdiği öğrenildi.
Fenerbahçe yönetimi, 25 yaşındaki yıldız için Çaykur Rizespor’a 3 milyon Euro’luk tekliﬁni iletti.
Galatasaray’ın ise 2,5 milyon Euro önerdiği ifade edildi. Başarılı futbolcu, geride kalan sezonda Rize formasıyla 36 karşılaşmada forma giyen Muriqi, 17 gol atarken, 8 de asist yaptı.
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