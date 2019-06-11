Eljif Elmas'a İtalyan kancası
Transferin gözdesi Eljif Elmas hakkında her gün yeni bir transfer gelişmesi ortaya çıkıyor.
Sky Italia'nın haberine göre Inter ve Napoli, 19 yaşındaki yıldız adayını kadrosuna katmak için yarış halinde.
İtalyanların Fenerbahçe ile temasta olduğu belirtilirken, Eljif Elmas'ın 10-15 milyon Euro arasında bir bedele transfer olabileceği kaydedildi.
Fenerbahçe ile 40 maça çıkan Eljif, 4 gol kaydetti.
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