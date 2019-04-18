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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ajansspor
18.04.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Duyurdular! Ozan Kabak'ın yeni adresi...

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Duyurdular! Ozan Kabak'ın yeni adresi...

Galatasaray'da yarım sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve devre arasında Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak, orada pek fazla kalacağa benzemiyor. İddiaya göre milli futbolcunun yeni adresi İspanya olabilir.

Galatasaray altyapısından çıkıp A takımla iyi işlere imza atan Ozan bunun da meyvesini Stuttgart'a transfer olarak almıştı.

Orada da istikrarlı bir şekilde oynayan ve goller atan genç oyuncu transferin gözde ismi olmaya devam ediyor.

Sky Almanya'nın haberine göre yaz döneminde savunma hattına en az iki takviye yapmayı planlayan Atletico Madrid, Ozan Kabak'ı listesine aldı.

Atletico Madrid, Stuttgart ile 2024’e kadar sözleşmesi olan ve serbest kalma bedeli bulunmayan Ozan Kabak’ı yaklaşık 30-40 milyon euro bedel karşılığında kadrosuna katmak istiyor.

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İspanyol ekibinde Lucas Hernandez Bayern Münih'in yolunu tutarken Godin'in de Inter'e gitmesi bekleniyor.

Atletico'nun ilk hedefinin Benfica'dan Ruben Dias olduğu konuşuluyor. Ozan Kabak da Simeone'nin alternatifleri arasında.

Bundesliga'da Mart ayının en iyi çaylak oyuncusu seçilen 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon Stuttgart formasıyla 11 maça çıkmış ve üç gol kaydetmişti.

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Duyurdular Ozan Kabakın yeni adresi...

 

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