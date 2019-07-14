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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
14.07.2019 - 07:45, Son Güncelleme:

Drogba'dan Seri'ye: "Hiç düşünme git!"

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Drogba'dan Seri'ye: "Hiç düşünme git!"

Galatasaray'ın eski yıldızı, Fildişi Sahilli vatandaşını Cimbom'a gitmeye ikna etti.

Sarı kırmızılı kulübün yetkilileri ile masaya oturan Seri’nin, G.Saray’ın 1 yıllık kiralama teklifini kabul etmesinde Drogba ve Babel’in olumlu referanslarının büyük katkısı oldu. Fulham, G.Saray’ın 1.5 milyon Euro’luk teklifini kabul ederse, 27 yaşındaki yıldız ‘Aslan’ olacak

FERNANDO’nun ayrılığı sonrasında Michael Seri’yi kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayan Galatasaray, ilk hedefine ulaşmak üzere... Fulham’ın Premier Lig’den küme düşmesi nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, sarı kırmızılıların 2.5 milyon Euro’luk teklifine ‘evet’ dedi. Fulham ‘evet’ derse Seri, gelecek sezon sarı kırmızılı formayı giyecek. Geçtiğimiz hafta menajeriyle İstanbul’a gelen ve sarı kırmızılı kulüp yetkilileri ile masaya oturan Seri’nin görüşmelerinin olumlu geçmesinde iki ismin büyük katkısı oldu.

Galatasaray transfer haberleri | Görüşmeler başladı Manuel Fernandes...
Galatasaray transfer haberleri | Görüşmeler başladı! Manuel Fernandes...

‘Unutamayacağın bir kulüp’

SERİ, Galatasaray’ın eski yıldızı Didier Drogba ve geçen sezon Fulham’da beraber forma giydiği ve bu sezon başında sarı kırmızılılara transfer olan Ryan Babel’le görüştü. Tecrübeli orta saha oyuncusu, konuştuğu iki futbolcudan da olumlu referans aldı. Özellikle Drogba’nın “Galatasaray’ın teklifini hiç düşünmeden kabul et. Kariyerin boyunca hiç unutamayacağın bir kulüp, hayran kalacağın bir şehir ve tutkulu bir taraftar göreceksin” sözleri de Fildişi Sahilli orta sahayı etkiledi. Michel Seri bu görüşmenin ardından Galatasaray’ın 1 yıllık kiralama teklifini kabul etti.

Görüşmeleri Hanedar sürdürüyor

TRANSFER görüşmesinin futbolcu ayağını olumlu sonuçlandıran Galatasaray, ardından Fulham ile masaya oturdu. İngiliz ekibinin yöneticileriyle bir araya gelen İdari Menajer Şükrü Hanedar, 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro teklif etti. Fulham yönetimi bu teklife henüz bir yanıt vermiş değil. Bekleyişin ardından ‘kabul’ yanıtı gelirse, G.Saray’ın orta sahadaki yeni savaşçısı Seri olacak. Haziran ayını Fildişi Sahili Milli Takımı’yla Afrika Uluslar Kupası’nda geçiren Seri Mısır’daki organizasyonda 2 maçta oynadı. Seri geçen sezon Fulham’da ise 34 maçta şans buldu.

Didier Drogba'nın Chelsea günlerini hatırlıyoruz...

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