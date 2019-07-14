Drogba'dan Seri'ye: "Hiç düşünme git!"
Galatasaray'ın eski yıldızı, Fildişi Sahilli vatandaşını Cimbom'a gitmeye ikna etti.
Sarı kırmızılı kulübün yetkilileri ile masaya oturan Seri’nin, G.Saray’ın 1 yıllık kiralama teklifini kabul etmesinde Drogba ve Babel’in olumlu referanslarının büyük katkısı oldu. Fulham, G.Saray’ın 1.5 milyon Euro’luk teklifini kabul ederse, 27 yaşındaki yıldız ‘Aslan’ olacak
FERNANDO’nun ayrılığı sonrasında Michael Seri’yi kadrosuna katmak için yoğun çaba harcayan Galatasaray, ilk hedefine ulaşmak üzere... Fulham’ın Premier Lig’den küme düşmesi nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, sarı kırmızılıların 2.5 milyon Euro’luk teklifine ‘evet’ dedi. Fulham ‘evet’ derse Seri, gelecek sezon sarı kırmızılı formayı giyecek. Geçtiğimiz hafta menajeriyle İstanbul’a gelen ve sarı kırmızılı kulüp yetkilileri ile masaya oturan Seri’nin görüşmelerinin olumlu geçmesinde iki ismin büyük katkısı oldu.
‘Unutamayacağın bir kulüp’
SERİ, Galatasaray’ın eski yıldızı Didier Drogba ve geçen sezon Fulham’da beraber forma giydiği ve bu sezon başında sarı kırmızılılara transfer olan Ryan Babel’le görüştü. Tecrübeli orta saha oyuncusu, konuştuğu iki futbolcudan da olumlu referans aldı. Özellikle Drogba’nın “Galatasaray’ın teklifini hiç düşünmeden kabul et. Kariyerin boyunca hiç unutamayacağın bir kulüp, hayran kalacağın bir şehir ve tutkulu bir taraftar göreceksin” sözleri de Fildişi Sahilli orta sahayı etkiledi. Michel Seri bu görüşmenin ardından Galatasaray’ın 1 yıllık kiralama teklifini kabul etti.
Görüşmeleri Hanedar sürdürüyor
TRANSFER görüşmesinin futbolcu ayağını olumlu sonuçlandıran Galatasaray, ardından Fulham ile masaya oturdu. İngiliz ekibinin yöneticileriyle bir araya gelen İdari Menajer Şükrü Hanedar, 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro teklif etti. Fulham yönetimi bu teklife henüz bir yanıt vermiş değil. Bekleyişin ardından ‘kabul’ yanıtı gelirse, G.Saray’ın orta sahadaki yeni savaşçısı Seri olacak. Haziran ayını Fildişi Sahili Milli Takımı’yla Afrika Uluslar Kupası’nda geçiren Seri Mısır’daki organizasyonda 2 maçta oynadı. Seri geçen sezon Fulham’da ise 34 maçta şans buldu.
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