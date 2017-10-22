Drogba'dan G.Saraylıları çıldırtan paylaşım

2012/2013 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve 1.5 sezon parçalı formayı terleten Didier Drogba, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi öncesinde kişisel Instagram hesabından bir mesaj yayınladı.
Yıldız futbolcu, 'Dünyanın öbür ucunda bile olsam Aslan'ın kükreme sesini ayaklarımda hissediyorum' dedi.
Didier Drogba; Galatasaray kariyerinde 53 maça çıkıp 20 gol attı, 13 de asist yaptı. 39 yaşındaki yıldız oyuncu, 2013 yılında Kayseri'de oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe ağlarını havalandırmayı başarmıştı.
Aynı zamanda Fildişi Sahilli futbolcu yine eski takımı Marsilya'ya bugün PSG ile oynayacağı maç için destek oldu