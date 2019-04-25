Diego Reyes geri dönüyor
Fenerbahçe'nin devre arasında İspanyol ekibi Leganes'e kiraladığı Diego Reyes'ten kötü haber geldi.
Sarı lacivertli takıma sezon başında bedelsiz gelen, ocak ayında İspanyol ekibi Leganes’e kiralanan Reyes, burada da bekleneni veremedi. Meksikalı oyuncu, 5 La Liga maçında sadece 229 dakika süre alabildi.
İspanyol ekibinin, performansından memnun kalmadığı 26 yaşındaki savunmacıyı sezon sonunda geri göndereceği öğrenildi.
Reyes’in Fenerbahçe ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde gündeme dair önemli açıklamalar yapmıştı...
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