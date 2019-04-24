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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
24.04.2019 - 22:13, Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Galatasaray'ı farklı yendi! Seride durum...

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Fenerbahçe, Galatasaray'ı farklı yendi! Seride durum...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray'ı 72-51 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin ikinci maçı 26 Nisan Cuma günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.

Karşılaşmada pota altından sayılar üreten Galatasaray karşısında Verameyenka ve Hartley'le üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe, 5. dakikayı 12-7 üstün geçti. Hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla sarı-lacivertli ekip, farkı açtı ve ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte 12. dakikada farkı 12 sayıya (26-14) çıkartan Fenerbahçe karşısında oyunu dengeleyen Galatasaray, Macaulay'ın boyalı alandan kaydettiği sayılarla 18. dakikada farkı 6 sayıya (33-27) indirdi. Sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 37-30 üstün gitti.

Savunmaların sertleştiği ikinci yarıda potaya giderek sayılar bulan Fenerbahçe, 24. dakikada farkı yeniden çift hanelere (41-30) çıkardı. Hücumlardan boş dönen Galatasaray karşısında rahat sayılar üreten ve farkı açmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 54-35 galip girdi.

Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 72-51 kazandı.

Öte yandan, müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti.

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