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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber Giriş: 13.10.2019 - 19:01, Son Güncelleme:

Didier Deschamps: Türkiye ateşle oynayan bir takım

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Didier Deschamps: Türkiye ateşle oynayan bir takım

Euro 2020 Elemeleri H Grubu 8’inci maçında evinde Türkiye’yi ağırlayacak olan Fransa Milli Takım’ında Teknik Direktör Didier Deschamps ve oyuncu Raphael Varane basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, maçın önemini çok iyi bildiklerini vurgulayarak, "Bizle aynı puanda olan bir takımla oynayacağız. İki takım da 3 puan almak için oynayacak. Sadece bir tanesi için avantajlı olacak. Hedefe odaklanmalıyız ve yarın kazanmalıyız. Biz stattayız ve sporla ilgileniyoruz. Siyasi problemler olabilir ama bizim maçımızla doğrudan bir ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bunu çok fazla düşünmeden futbol içinde kalmayı tercih ediyoruz.  Bu maç hiçbir zaman rövanş değil. Türkiye’de yenilmiştik. Bu maç da bir maç. Kendi evimizdeyiz. Bir rövanş değil. Önemli bir maç ama ilk maçta Türkler çok olumlu oynamıştı ama her maç farklıdır" diye konuştu.

"YARIN FARKLI DAVRANMAMIZ GEREKİYOR"
Deschamps, siyasi sorularla ilgili ise, "Herkes kendi görüşlerini verebilir ama burada spor çerçevesi içinde kalmak istiyorum" dedi.
İlk maçta pozitif anlamla hiçbir şey yapmadıklarını belirten Deschamps, "Türkler ilk maçta çok çok iyi oynadılar. Yarın farklı davranmamız gerekiyor. Ben şu an yarınki maça odaklandım. Öncelikle toparlanmaya önem veriyoruz. 3 gün arayla iki maç oynamak çok zor. Seyahatler uzun olabiliyor. Dün geldik. Hemen toparlanmaya çalışıyoruz. Yarın tekrar maç var. Bence Türk teknik direktör de aynı sıkıntılarla karşı karşıya. Önceki maçlarla ilgili analizler yapıyordu. İkimizin de durumu aynı aslında. Sadece bu akşamki antrenmanımız var. Yapabileceğimizi yapmaya çalışıyoruz bu kısıtlı vakitte" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, 18 PUANI KESİNLİKLE HAK EDİYORLAR"
"Türklerde neyden korkuyorsunuz?" sorusuna ise Deschamps, şöyle cevap verdi:
"Bizim gibi 18 puanı olmaları. Etkili bir takım. Sert bir takım. Sadece duran toptan 2 gol yediler. 18 puanı kesinlikle hak ediyorlar. Ateşle oynayan bir takım. 18 puanları varsa iyi oynadıklarının kanıtı. Karakterli ve potansiyeli olan bir takım. Burak yılmaz ve Cenk ikilisi çok etkili olabiliyorlar."

"TÜRKLER KENDİ TAKIMLARINA ÇOK BAĞLI VE TUTKULU TARAFTARLAR"
Statta yer alacak olan Türk taraftarlarla ilgili gelen soruya ise deneyimli çalıştırıcı, "Yarın kaç Türk taraftar olacağını bilmiyorum. Türkler kendi takımlarına çok bağlı ve tutkulu taraftarlar. Ama diyebiliriz ki iyi bir ambiyans olacak. Önemli olan da bu. Kaç Türk olduğuyla ilgilenmeyeceğiz ama biz yarın kendi evimizde oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

VARANE: İLK MAÇTA GERÇEK YÜZÜMÜZÜ GÖSTEREMEDİK
Fransız oyuncu Raphael Varane ise yaptığı açıklamada, "Yarın iyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Türkiye’deki maçta kendi futbolumuzu oynayamadık, gerçek yüzümüzü gösteremedik. İyi bir seviyede oyun oynamak istiyoruz. İlk maçı Türkler hakketmişti. Yarın kendi taraftarımız önünde hem kazanmak hem de iyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Bir fırsat yarınki maç. İyi bir performans göstermek için ve gruplardan çıkmak için büyük bir adım olacak. Yarın her şeyi yapacağız kazanmak için. Karşımızda da iyi bir rakip var. Şampiyonaya katılmak istiyoruz" dedi.

"UZUN BİR YOLDAN GELDİK AMA ADAPTE OLACAĞIZ"
"Çok az zaman sonra tekrar maç oynuyoruz" diyen Varane, "Uzun bir yoldan geldik. Adapte olacağız ama. Tabii tekrar toparlanmak için bu kadar kısa süre ideal değil ama takvime uyum sağlamak zorundayız. Bugünkü antrenmanda bazı taktikleri gözden geçireceğiz. Süre kısa ama yarın hazır olarak iyi bir maç çıkaracağız” diye konuştu.

"YALNIZCA FUTBOLLA İLGİLİYİZ"
Siyasi gündemle ilgili gelen bir soruya ise Varane, "Bu bizim için önemli değil. Yarın için çok motiveyiz ve yalnızca futbola ve performansla ilgili. Siyasetle bir ilgimiz yok. Yarın büyük bir maç olacak. Hedefimiz gruptan çıkmak.  Bizim için kendi evimizde bir maç. Çok Türk taraftar gelecek olabilir. Biz bu tarz ortamlara alışığız. Kendi taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz. İyi bir ambiyans olacağını düşünüyorum. Böyle ortamlarda futbol oynamak her zaman için daha eğlenceli" şeklinde konuştu.

"ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ"
Konya’da oynanan ilk maçın istedikleri gibi olmadığını belirten deneyimli oyuncu, "Türkiye ilerde basan bir ekip. Oyunun bazı anlarında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Top kayıplarına karşı çok dikkatli olmalıyız. Defansta önem verdiğimiz konu açıkçası bu. Hepimiz birbirimize yakın oynamalıyız ve ikili mücadeleleri kazanmalıyız. Tempolu oynayarak kendi oyunumuzu oynamalıyız” açıklamasında bulundu.
"Dünya Kupası’ndaki finalden sonra en önemli maç olarak görebilir miyiz?" sorusuna ise Varane, "Kesinlikle önemli bir maç. Aylardır buna çalışıyoruz. Bu tip fırsatlar için bulunuyoruz. Kaliteli bir takım olduğumuzu ve üst düzey bir oyun oynadığımızı göstermek istiyoruz. Dünya Kupası’ndan bu yana birçok maç yaptık ve bunun en önemlilerinden biri olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

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