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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Şenol Güneş: Gerginlikler olmasın
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Haber Giriş: 13.10.2019 - 20:45, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: Gerginlikler olmasın

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Şenol Güneş: Gerginlikler olmasın

Fransa maçı öncesi A Milli takımımız teknik direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde: 

ZOR BİR MAÇ OLACAK

Uluslararası üst düzey oyuncular oynayacak. Saha, hava koşullarından çok rakibin gücü önemli. Zor bir maç olacak, bunu biliyoruz. Emre'nin dışında Abdulkadir Parmak ve Efecan sakat. Bu 3 oyuncu dışında sakatlığımız yok, bütün oyuncular maça hazır. Fransa-Türkiye-İzlanda'nın favori olarak gösterildiği bir gruptayız, Fransa ile aynı puandayız, İzlanda daha geride. Bizim 2 zorlu maçımız var. Kazanmamız gruptan çıkmamızı garantilemedi ama avantajlı duruma geldik.

KİMSE MERAK ETMESİN...

Bir ülkenin dışına çıkmak, başka ülkenin isteyeceği bir şey değil. Bunu yapanlar var ama Türkiye bunlardan değil. Türkiye, çevresindeki teröristlerin sürekli içeri sızdığı bir ülke, bir müdahale durumu var. Bizim çocuklarımız da asker. Şiddeti Amerika, Rusya ya da Fransa durdurup da, terörü bizim ülkemize sokmayacaksa, bizim askerimiz de oraya gitmez, kimse bunu merak etmesin. Maça gelenler keyif almaya gelsin. Fair Play içinde izlemeye çalışsın. Olumsuzluk olsun istemiyorum, gerginlikler olmasın. Futbol herkesin bir araya gelebildiği spordur. Fransız taraftarların da, Türk taraftarların da dostane şekilde maçı izlemesini diliyorum. 

MAZERET ÇÖZÜM GETİRMEZ

Yusuf Yazıcı şu anda az oynuyor, çok yetenekli, uyum aşamasında. Lille de geleceği parlak diye tercih etti. Le Havre'de Ertuğrul ve Umut var, umarım onlar da gelişirler. Birçok oyuncumuz yok ama yerlerine çıkacak oyuncular da yetenekli ve güçlü isimler. Durum tespiti için eksikler söylenebilir ama mazeret olarak söylenemez. 11'e 11 sahaya çıkacağız. Oyunumuzu oynayacağız hak edersek puan ve puanlar alacağız. Kaptan Emre, oyuncu yeteneği dışında güçlü bir karakter, elbette bir kayıp. Hasan Ali yok, Cengiz yok, Dorukhan yok... Bir sürü oyuncu olmayabilir. Sahaya çıkacak oyuncular da, yetenekli oyuncular. Mazeret olarak kullanmak çözüm getirmez.

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