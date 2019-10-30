Dick Advocaat'ın yeni takımı Feyenoord oluyor!
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, tekrar takım çalıştırmaya hazırlanıyor.
Spor Arena Dış Haber | Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat, Feyenoord ile görüşüyor.
Son olarak Hollanda'da Utrecht'i çalıştıran 72 yaşındaki teknik adam, Jaap Stam'ın ayrılığının ardından Feyenoord'un başına geçebilir.
Advocaat'ın kısa süre içinde Feyenoord ile sözleşme imzalayacağı ve yardımcısının Roy Makaay olacağı belirtildi.
BIRAKACAĞIM DEDİ, BIRAKAMADI
Hollandalı teknik adam, Türkiye'de çalıştığı dönemde ''Bu sezon son senem, emekli olacağım.'' açıklamasını yapmıştı. Ancak Advocaat, Hollanda'da işi bırakamadı...
Feyenoord, bu açıklamadan sonra Advocaat'ın 4. takımı olacak...
Dick Advocaat, 2008 yılında Zenit ile UEFA Kupası şampiyonluğu yaşamıştı...
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