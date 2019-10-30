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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.10.2019 - 09:03, Son Güncelleme:

Tarsus İdman Yurdu 1-3 Fenerbahçe

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Tarsus İdman Yurdu 1-3 Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı başladı. Tarsus İdman Yurdu ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya geldi. Fenerbahçe 16. dakikada Sadık'ın golüyle maçta 1-0 öne geçti. Fenerbahçe Deniz Türüç ile 28. dakikada farkı 2'ye çıkarttı. İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. 49. dakikada Tarsus İdman Yurdu'nda Ferhat'ın şutunu kaleci Altay çıkardı. Tarsus İdman Yurdu 54. dakikada Çağrı attığı golle skoru 2-1 yaptı. 70. dakikada Fenerbahçe Tolgay'ın golüyle rakibi karşısında 3-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe mücadeleden 3-1 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü tur maçında Fenerbahçe, deplasmanda Tarsus İdman Yurdu’nu 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan önemli dakikalar

16’ıncı dakikada Fenerbahçe golü buldu. Sağ kanattan Deniz Türüç’ün kullandığı köşe vuruşunda Sadık kafayı vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
29’uncu dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Zajc, kafayla topu Alper’e indirdi. Alper rakibinden sıyrılarak ceza sahasında vuruşunu yaptı, savunmadan seken top Deniz’in önünde kaldı. Deniz, yerden plase bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 2-0 önde kapattı.
50’nci dakikada Tarsus İdman Yurdu tehlkeli geldi. Artun’un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ferhat’ın sert vuruşunu kaleci Altay kurtardı.
53’üncü dakikada Tarsus İdman Yurdu farkı 1’e indirdi. Altay Bayındır’ın kısa pasında araya giren Ali Yavuz, pasını ceza sahası içindeki Çağrı’ya çıkardı. Çağrı’nın yerden düzgün vuruşu filelerle buluştu: 1-2.
70’inci dakikada Fenerbahçe’nin kullandığı köşe vuruşunda savunma kafayla topu uzaklaştırdı. Havadan gelen topa Tolgay Arslan’ın ceza sahası dışından sert ve düzgün vuruşu, ağlarla buluştu: 1-3.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

STAT: Mersin
TARSUS İDMAN YURDU: Anıl Demir – Yakup Yiğit, Aytaç Öden, Sefa Durmuş, İbrahim Hırçın, Erkam Develi, Mert Özdestici, Ferhat Duman Dk. 66 Mustafa Yılmaz), Çağrı Yağız Yasak (Dk. 79 Cem Aktaş), Ali Yavuz Kol, Artun Akçakın (Dk. 73 Emir Kaan Gültekin)
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Isla (Dk. 46 Jailson), Rami (Dk. 61 Zanka), Sadık Çifpınar, Murat Sağlam, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Zajc (Dk. 87 Muhammed Gümüşkaya), Alper Potuk, Mevlüt Erdinç
GOLLER: Dk. 54 Çağrı (Tarsus İdman Yurdu) - Dk 16. Sadık, Dk. 29 Deniz, Dk. 70 Tolgay (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Erkam, Emir Kaan (Tarsus İdman Yurdu) – Murat Sağlam (Fenerbahçe)

 

Tarsus İdman Yurdu 1-3 Fenerbahçe

 

Fenerbahçe kafilesi Mersin'deİstanbul'dan özel uçakla Adana Havalimanı'na, ardından kara yoluyla Mersin'e ulaşan Fenerbahçe kafilesi, geniş güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele geçti.
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Tarsus İdman Yurdu 1-3 Fenerbahçe

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