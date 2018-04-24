Devlet Bahçeli: Derbi kaldığı yerden devam etmeli
MHP Lideri Devlet Bahçeli, seçim gündemine dair attığı tweetlerin yanı sıra futbola da değindi.
Milliyetçi Hareket Parsiti Lideri Devlet Bahçeli, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde çıkan olaylar sebebiyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hakkında yorumda bulundu.
Maçın kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini savunan Bahçeli, "İnanıyorum ki, Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakasını kaldığı yerden devam ettirip sahalara fitne yaymaya, bu yolla toplumsal huzur ve dayanışma ruhunu bozmaya azmetmiş mihrakların hesabını bozacak, alçak planlarını başlarına geçirecektir." diye konuştu.
Bahçeli olayların bilinçli olarak çıkarıldığını belirterek maçın siyasallaştırıldığını ifade etti. MHP Lideri, "Düşman emeller,her yerde sorun çıkarmak için uğraşıyorlar.İki güzide futbol kulübümüz olan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın müsabakasını bile siyasallaştırıp karıştırmaya cüret ve cesaret ettiler.Netice olarak,çıkan/çıkartılan hadiseler sonucunda mezkur karşılaşmayı yarım bıraktırdılar." mesajını gönderdi.
İnanıyorum ki, Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakasını kaldığı yerden devam ettirip sahalara fitne yaymaya, bu yolla toplumsal huzur ve dayanışma ruhunu bozmaya azmetmiş mihrakların hesabını bozacak, alçak planlarını başlarına geçirecektir.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 24 Nisan 2018
Düşman emeller,her yerde sorun çıkarmak için uğraşıyorlar.İki güzide futbol kulübümüz olan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın müsabakasını bile siyasallaştırıp karıştırmaya cüret ve cesaret ettiler.Netice olarak,çıkan/çıkartılan hadiseler sonucunda mezkur karşılaşmayı yarım bıraktırdılar.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 24 Nisan 2018
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