Derbide Fatih Terim ve Serdar Aziz bir araya gelmedi!
Spor Toto Süper Lig'i 28. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde en çok merak edilen konulardan biri de Fatih Terim ile eski öğrencisi Serdar Aziz'in bir araya gelip gelmeyeceğiydi.
Karşılaşma öncesinde iki takımın kalecileri arasındaki dostluk gözlerden kaçmadı. Isınmaya çıkıldığında önce Volkan Demirel, Muslera’nın yanına gidip sarıldı ve başarı diledi. Ardından Harun Tekin, Muslera’ya gitti, bir süre sohbet etti.
En çok merak edilen konulardan biri de Serdar Aziz ve Fatih Terim’in bir araya gelip gelmeyeceğiydi. Maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve eski öğrencisi Serdar Aziz bir araya gelmedi. Tecrübeli stoper, Galatasaray’da beraber çalıştığı teknik direktörü Terim’in yanına gitmedi.
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