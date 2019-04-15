Lider Başakşehir'in kalan maçları! Şampiyonluk...
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi sürerken 28. hafta iki büyük mücadeleye sahne oldu.
Ligin lideri Medipol Başakşehir, Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk oldu. Şampiyonluk yarışında zirvede bulunan Başakşehir, Beşiktaş mücadelesinde Robinho ile 1-0 öne geçse de Atbia ve Burak Yılmaz'ın gollerine engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşma öncesi Başakşehir en yakın takipçisi Galatasaray'ın 6 puan önünde çıktı. Lider puan kaybı yaşayınca ikinci sıradaki Galatasaray aradaki farkı 3'e indirmek için avantaj yakaladı.
Ancak Galatasaray da zorlu bir mücadeleye çıktı. 20 yıldır Kadıköy'de galibiyet yüzü göremeyen Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasıyla maçta Onyekuru ile 1-0 öne geçmeyi başardı. On kişi kalan Sarı-Lacivertliler Eljif Elmas'ın golüyle skoru 1-1 yaptı ve maç bu skorla sona erdi.
Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrılsa lider Başakşehir ile arasındaki farkı 3'e indirecekti. Sarı-Kırmızılı ekip şampiyonluk yolunda eline avantajı alacaktı. Çünkü ligin 33. haftasında Başakşehir, zorlu Galatasaray deplasmanına çıkacak. Galatasaray, Kadıköy'den zaferle ayrılsa kalan 7 maçı kazansa şampiyonluğunu ilan edecekti.
Peki Medipol Başakşehir'in hangi maçları kaldı?
Liderliği sürdüren İstanbul ekibinin kalan maçları şu şekilde:
Başakşehir - Çaykur Rizespor
Başakşehir - Göztepe
Sivasspor - Başakşehir
Başakşehir - Ankaragücü
Galatasaray - Başakşehir
Başakşehir - Alanyaspor
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