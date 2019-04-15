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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
15.04.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Lider Başakşehir'in kalan maçları! Şampiyonluk...

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Lider Başakşehir'in kalan maçları! Şampiyonluk...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi sürerken 28. hafta iki büyük mücadeleye sahne oldu.

Ligin lideri Medipol Başakşehir, Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk oldu. Şampiyonluk yarışında zirvede bulunan Başakşehir, Beşiktaş mücadelesinde Robinho ile 1-0 öne geçse de Atbia ve Burak Yılmaz'ın gollerine engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşma öncesi Başakşehir en yakın takipçisi Galatasaray'ın 6 puan önünde çıktı. Lider puan kaybı yaşayınca ikinci sıradaki Galatasaray aradaki farkı 3'e indirmek için avantaj yakaladı.

Ancak Galatasaray da zorlu bir mücadeleye çıktı. 20 yıldır Kadıköy'de galibiyet yüzü göremeyen Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasıyla maçta Onyekuru ile 1-0 öne geçmeyi başardı. On kişi kalan Sarı-Lacivertliler Eljif Elmas'ın golüyle skoru 1-1 yaptı ve maç bu skorla sona erdi.

Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrılsa lider Başakşehir ile arasındaki farkı 3'e indirecekti. Sarı-Kırmızılı ekip şampiyonluk yolunda eline avantajı alacaktı. Çünkü ligin 33. haftasında Başakşehir, zorlu Galatasaray deplasmanına çıkacak. Galatasaray, Kadıköy'den zaferle ayrılsa kalan 7 maçı kazansa şampiyonluğunu ilan edecekti.

Peki Medipol Başakşehir'in hangi maçları kaldı?

Liderliği sürdüren İstanbul ekibinin kalan maçları şu şekilde:

Başakşehir - Çaykur Rizespor

Başakşehir - Göztepe

Sivasspor - Başakşehir

Başakşehir - Ankaragücü

Galatasaray - Başakşehir

Başakşehir - Alanyaspor

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