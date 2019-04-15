Türk hakemler UEFA VAR kursuna katılıyor
FIFA kokartlı Türk hakemler Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık, UEFA tarafından beşincisi düzenlenen VAR Hakemleri Kursu'na katılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA merkezinde 15-17 Nisan tarihlerinde organize edilen seminerde hakemlere VAR Protokolü ve UEFA Talimatları ile ilgili teorik bilgiler verilecek. Seminerde ayrıca simülatör çalışmaları ve saha uygulamaları da yapılacak.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle