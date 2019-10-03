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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
03.10.2019 - 07:45, Son Güncelleme:

Deplasman krizine PSG formülü

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Teknik Direktörü Fatih Terim, takımın ligde yaşadığı deplasman krizini PSG formülüyle çözmeyi planlıyor.

Takımının PSG karşısındaki mücadelesine tam not veren Terim, bundan sonra dış saha maçlarında PSG karşısında ki formasyonla devam edecek. Terim, hücum esansında 3-5-2’ye evrilen 5-3-2 dizilişini uygulayacak. Bunun ligdeki ilk denemesi de cumartesi günü Gençlerbirliği deplasmanında yapılacak. Terim böylece son 71 deplasmanda sadece 29 galibiyet alan takımının bu krizini aşmaya çalışacak. Bu sistemle kabalalık orta sahayla direnci yüksek ve rakibe geride fazla açık vermeyen bir takım formasyonu hedefleniyor.

Orta sahada üstünlük

PSG karşısında Jean Michael Seri ve Ryan Donk’un performansının yüksek olması da Terim’i bu sistemde devam etme yönünde etkiledi. Rakamlar da Galatasaray orta sahasının başarısını ortaya koydu. Seri-Nzonzi’den oluşan orta saha hattı, PSG’nin Veratti-Marquinhos’tan oluşan orta sahasına karşı girdiği 16 ikili mücadelenin 14’ünü kazandı. Luyindama ise Di Maria ve Mbappe ile girdiği 10 ikili mücadelenin tamamını kazandı.

Babel krizi Şok tepki...
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Kadroda iki revizyon

Terim, maç sonu oyuncularıyla yaptığı konuşmada, “Bugün olmasa da kazanan biz olacağız. Bu mücadeleyi, direnci ve kazanma inadını gösterin yeter. Kaybetmiş olsak da bu mücadeleyi sergilediğiniz sürece kazanan biz olacağız. Belki kazanamadık ama Galatasaray’ın her geçen gün daha iyi olacağını ve her kulvarda iddiasını ortaya koyacağını gösterdik. Ben de o tribünler gibi sizi alkışlıyorum” dedi. Terim, ayrıca geriden oyunu başlatırken savunmadaki basit top kayıplarını ve pas hatalarını da ortadan kaldırmak için çalışacak. Tecrübeli teknik adam bu soruna özellikle vurgu yapıyor. Terim’in Gençlerbirliği karşısında sahaya süreceği ilk 11’de ise en az 2 değişiklik yapmayı planladığı ifade edildi.

Deplasman krizine PSG formülü

Deplasman krizine PSG formülü

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