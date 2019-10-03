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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
03.10.2019 - 08:49, Son Güncelleme:

Babel krizi! Şok tepki...

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Babel krizi! Şok tepki...

Galatasaray'da Ryan Babel krizi patlak vermek üzere... Sarı-Kırmızılıların Fenerbahçe ve Paris Saint Germain ile oynadığı maçlarda sahada yokları oynayan Ryan Babel, taraftarların yoğun tepkisini çekmişti. Hollandalı yıldız bu tepkiler üzerine, oldukça zaman ayırdığı Instagram hesabını da kapatmak zorunda kalmıştı. Babel'e tepki sadece taraftarlar düzeyinde kalmadı. Yıldız futbolcuya Fatih Terim'den de şok bir tepki geldi...

Şampiyonlar Ligi'nde PSG karşısında alınan 1-0'lık yenilgiye rağmen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve taraftarlar ortaya konan mücadeleden memnun bir görüntü çizdi.

Ryan Babel Instagram hesabını kapattı
Ryan Babel Instagram hesabını kapattı

Ancak tek bir isim; Ryan Babel, performansıyla herkesin tepkisini çekti.

Öyleki Terim, Paris Saint Germain maçında yıldız isim kenara geldiğinde şok bir tepki gösterdi...

YILDA 4.3 MİLYON EURO KAZANIYOR

Taraftarlar Belhanda'ya pas vermeyen ve beraberlik golünü adeta harcayan Babel'i sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.

Hollandalı yıldız gelen eleştiriler sonrasında çareyi Instagram hesabını kapatmakta buldu.

İmza parası ve bonuslarla yılda 4.3 milyon Euro kazanan Babel'in ilk 11'deki yeri de tehlikede.

Gençlerbirliği maçında yedek soyunacak olan Hollandalı, milli arada da toparlanamazsa kulübeye mahkum olabilir.

FATİH TERİM'DEN ŞOK TEPKİ

Fatih Terim çenesindeki kırığa rağmen sahaya çıkan Belhanda'yı 62. dakikada Feghouli ile değiştirirken, oyuncusunun elini sıkarak kenara aldı.

Babel 64'te yerini Andone'ye bıraktı. Ancak kenara gelirken hocası Fatih Terim oyuncusuna bakmamayı tercih etti.

PSG cephesinin Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamaları izliyoruz...

Babel krizi Şok tepki...

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