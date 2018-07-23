Danimarka'da günün maçı! En popüler iddaa tercihi...
Danimarka'da geçtiğimiz hafta sonu oynanan 6 maçın tamamında karşılıklı goller oldu. Üst üste gelen 2 şampiyonluktan sonra geçtiğimiz yıl beklentilerin altında kalan FC Kopenghag, Hobro deplasmanında ne yapar? Detaylara göz atalım...
Hobro
- Hücum hattından Pal Kirkevold ve orta sahadan Jonas Brix-Damborg sakat.
- Sezona Vejle deplasmanında 3-1 kaybederek başlayan Hobro, FC Kopenhag'la oynadığı son 7 maçın 5'ini kaybetti.
FC Kopenhag
- Sol açık Nicolaj Thomsen deplasmana götürülmedi.
- Üst üste gelen 2 şampiyonluktan sonra geçtiğimiz yıl beklentilerin altında kalmışlardı, bu sezona da pek parlak bir başlangıç yapamadı.
- Avrupa'da KuPS engelini çok zor geçtiler, ligde ise sezona şok Horsens yenilgisiyle başladılar.
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