Damien Comolli'ye sürpriz talip!
Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon yaptırdığı transferlerin performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Damien Comolli ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon yaptırdığı transferlerin performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Damien Comolli ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.
Fanatik'te yer alan habere göre; Premier Lig ekiplerinden West Ham’ın, daha önce Tottenham ve Liverpool’da görev yapan Damien Comolli’ye talip olduğu öne sürüldü.
Fransız sportif direktörün Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesi var.
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