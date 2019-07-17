Ne ses ne görüntü! Volkan Demirel...
Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in durumu belirsiz...
Fenerbahçe’de tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in durumu belirsizliğini koruyor. Tecrübeli file bekçisi ile henüz temasa geçmeyen sarı lacivertlilerin kararı netlik kazanmış değil.
Teknik direktör Ersun Yanal 17 yıldır sarı lacivertli formayı terleten ve sözleşmesi sona eren Volkan Demirel ile ilgili olumlu rapor verdi fakat yönetim kanadında görüş ayrılığı olduğu belirtildi.
Yanal, takımda ağabeylik rolünü de üstlenmesi adına Demirel'in takımda kalmasını isterken, Comolli'nin oyuncuya sıcak bakmadığı belirtiliyor.
Volkan Demirel ise yönetimin kendisiyle ilgili kararını bekliyor.
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