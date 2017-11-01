Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Beşiktaş yorumu

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan locadan takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşık Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Ethem Sancak ile birlikte izledi.
Öte yandan, mücadeleyi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de statta izledi.
"ÇOK İYİ OLDU"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yorumda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenk Tosun’un gol atmasından sonra “Çok iyi oldu. Beşiktaş daha çok pozisyona girdi” dedi.