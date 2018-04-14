Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başakşehir gençliği tribünleri doldurmalı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Başakşehir ilçe kongresinde yaptığı konuşmasında, Medipol Başakşehir tribünlerini doldurma çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Başakşehir ilçe kongresinde Başakşehirliler'e seslendi. Erdoğan, "Tribünleri Başakşehir'in gençliğinin doldurması lazım. Gençler buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz, tribünlerin dolması lazım. Bakın aniden sürpriz yaparım, Başakşehir'in bir maçına gelirim, tribünleri boş görürsem olmaz" diye konuştu.
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