Çiftçiler ayaklandı! PSG'yi korku sardı
Bu hafta sonu ligde Toulouse ile karşılaşacak olan Paris Saint Germain maçın iptalini isteyebilir.
Fransa Ligue 1’in lideri Paris Saint Germain hafta sonu Toulouse deplasmanı öncesi büyük korku yaşıyor. Sebebi ise çiftçilerin ayaklanması. Yeni AB düzenlemelerine karşı harekete geçen çiftçiler yolları kapatmakla kalmadı geçen araçları durdurarak lastikleri ateşe verdi.
Hükümetin tarımsal sübvansiyonlar için uygun tarım alanlarının sayısını azaltma planına karşı çıkan çiftçiler bu yeni düzenleme ile birlikte gelirlerinde yılda 10 bin Euro’luk bir kayıp yaşayacaklarını söylüyorlar. Çiftçiler ayrıca seslerinin duyulmaması halinde köylülerin öleceğini iddia ediyor.
Yaşanan bu kaos sonrası Paris Saint Germain Kulübü de özellikle Real Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Toulouse karşılaşmasının iptalinden yana. Fransa Federasyonu ise şu ana kadar yaşananlarla ilgili bir açıklama yapmadı.
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