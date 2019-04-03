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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.04.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Cengiz Ünder'den Roma'ya rest

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Cengiz Ünder'den Roma'ya rest

İki sezondur formasını giydiği Roma ile öne çıkan oyunculardan Cengiz Ünder, Avrupa'nın en çok konuşulan isimlerden oldu.

Football Espana'da önceki gün çıkan haberde Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Manchester United ve Bayern Münih'in yıldız futbolcuyu listesine aldığı iddia edilmişti.

21 yaşındaki futbolcuyla ilgili dün de flaş bir gelişme yaşandı.Cengiz'in menajeri Fali Ramadani'nin Roma Sportif Direktörü Massara ile masaya oturduğu ve net ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

50 MİLYON EURO

Birçok kulübün listesinde yer alan milli futbolcunun geleceği masaya yatırılırken, Ramadani'nin şu ifadeleri kullandığı öğrenildi

"Arsenal, Real Madrid, Bayern Münih ve Monaco'dan ciddi ve iyi teklifler var. Cengiz'in yıllık 800 bin euro olan maaşını iki katına çıkarın. Yoksa takımdan ayrılır."

İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2022'de bitecek olan yıldız futbolcunun maaşına zam yapılması beklenirken, bu oyuncuyu listesine alan kulüplerin 50 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder, bu sezon Roma formasıyla 26 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandıran 21 yaşındaki futbolcu, 7 de asist yaptı.

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Cengiz Ünderden Romaya rest

 

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