Cengiz Ünder Barcelona'yı yıktı, sosyal medya onu konuştu
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Roma, kendi sahasında Barcelona’yı konuk etti. İtalyan temsilcisi 4-1’lik mağlubiyetin rövanşında Katalan rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sosyal medya 3. golün pasını atan Cengiz Ünder'i konuştu.
Roma Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakada gol perdesini Edin Dzeko açtı. Bosnalı oyuncu 6’ncı dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Roma, 58’inci dakikada Daniele De Rossi’nin penaltıdan kaydettiği golle farkı 2’ye çıkarttı. 73’üncü dakikada Patrik Schick’in yerine oyuna dahil olan Cengiz Ünder’in, 82’nci dakikada kullandığı köşe vuruşunda düzgün bir kafa vuruşu yapan Kostas Manolas farkı 3’e çıkarttı ve tur için gereken skoru takımına sağladı.
Mücadelenin kalan bölümünde Barcelona baskısını artırsa da yakaladığı gol fırsatlarından yararlanamadı ve Roma sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.
Roma, deplasmanda attığı golün avantajıyla 1983-84 sezonundan bu yana ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.
ROMA'DAN CENGİZ ÜNDER PAYLAŞIMI
Öte yandan Roma Kulübünün Twitter hesabından, 3. golün pasını atan Cengiz Ünder'in asker selamı verdiği görseli paylaşıldı.
CENGİZ ÜNDER: GERİ DÖNÜŞLERİN HASTASIYIZ
Tarihi maçtan sonra Cengiz Ünder de Twitter'dan paylaşım yaptı ve ''Geri dönüşlerin hastasıyız'' diye yazdı.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
Sosyal medya da üçüncü golün asistini yapan Cengiz Ünder'i konuştu... İşte o yorumlardan bazıları...
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Bazen bir hareketle çok şeyi değiştirirsin
Nihat Kahveci: Rahat ol Roma taraftarı kesicem gol olucak derken gururumuz Cengiz Ünder
Mutlu Ulusoy: Mahalleyi yıktım! Cengiz Ünder oleeyyyy
Serdar Demir: Roma tarih yazdı Cengiz Ünder önderliğinde inanılmaz bir son oldu..Barselona 4 - 0 rövanşta PSG'yi 6 - 1 yenerken bile tarih böyle yazılmamıştı. Dünya futbolunda en büyük sürprizlerden oldu
Fooball: Cengiz Ünder görmüş Messi suratı.
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