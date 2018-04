Cengiz Ünder Barcelona galibiyeti sonrası bunu paylaştı

Roma'ya turu getiren Kostas Manolas'ın golünde kornerden asisti yapan Cengiz Ünder, galibiyetin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj verdi.

Cengiz Ünder yaptığı paylaşımda karşılaşmadan fotoğraflar kullanıp "Geri dönüşlerin hastasıyız" mesajını yazdı.

İşte Cengiz Ünder'in maç sonu paylaşımı...

Geri dönüşlerin hastasıyız! 😂

There is a very famous Turkish saying; "We love the comebacks!" 🇹🇷😎👊🏻 @championsleague #DajeRoma pic.twitter.com/JliHNmZNYH