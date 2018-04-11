Cengiz Ünder Barcelona galibiyeti sonrası bunu paylaştı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 3-0 mağlup edip yarı finale kalan Roma'da milli oyuncumuz Cengiz Ünder'den maç sonu bir paylaşım geldi.
Roma'ya turu getiren Kostas Manolas'ın golünde kornerden asisti yapan Cengiz Ünder, galibiyetin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj verdi.
Cengiz Ünder yaptığı paylaşımda karşılaşmadan fotoğraflar kullanıp "Geri dönüşlerin hastasıyız" mesajını yazdı.
İşte Cengiz Ünder'in maç sonu paylaşımı...
Geri dönüşlerin hastasıyız! 😂— Cengiz Ünder (@cengizunder) 10 Nisan 2018
There is a very famous Turkish saying; "We love the comebacks!" 🇹🇷😎👊🏻 @championsleague #DajeRoma pic.twitter.com/JliHNmZNYH
Yorumları Göster
Yorumları Gizle